La decisión que tomó el gobernador de Falcón tras más de 90 horas de labores de búsqueda en edificio colapsado en Tucacas

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, anunció este domingo que daba por finalizada las labores de búsqueda de sobrevivientes en el conjunto residencial «Lamar Suites» de Tucacas, tras más de 90 horas, luego del doble terremoto que sacudió al país este miércoles 24 de junio.

«Ha culminado el rescate y búsqueda de personas. Lo hicimos desde la hora cero con la esperanza de hallar personas vivas; sin embargo, hoy afrontamos una situación dolorosa. Acompañamos a los familiares y les extendemos toda nuestra solidaridad», expresó el mandatario regional en declaraciones recogidas en el lugar por diversos medios de comunicación.

Durante el balance ofrecido, refirió que hubo 12 víctimas mortales identificadas como: Algemiro Antolone (56), Guadalupe Pescales (69), Alejandro Ure (30), Carla Bello (60), Ángel Carmona (40), Raúl Enrique Díaz León (28), Enrique José Díaz Velásquez (68), Jonathan José Zambrano Karpi (35), Luis Fernando Olivero (38), Yelvismer (35), Fernanda Olivero (6) y Natalia Fernández (34).

Clark también tuvo palabras de agradecimiento y admiración para todos aquellos que permanecieron desplegados en las labores de socorro, durante la emergencia.

Indicó que dicho despliegue involucró a más de 27 instituciones, con 642 especialistas y rescatistas profesionales, además de más de 1.500 voluntarios de la sociedad civil.

Por último, indicó que los movimientos telúricos afectaron estructuralmente, en baja escala, a ocho conjuntos residenciales, un hotel y un comercio, por lo cual trabajarán en las evaluaciones técnicas y acciones pertinentes para corregir estas fallas sin poner en riesgo más vidas.