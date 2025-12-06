La Cruz Roja Venezolana celebra el Día Internacional del Voluntariado fortaleciendo su impacto nacional e internacional

La Cruz Roja Venezolana (CRV) celebra el Día Internacional del Voluntariado reconociendo la labor de sus más de 4.000 voluntarios. Durante este año, la institución ha brindado atención a 217.000 personas en todo el país en áreas de salud, emergencias, migración, retorno, agua y saneamiento, protección y fortalecimiento institucional. Entre los reconocimientos entregados, destaca Stephany Terán, médica voluntaria de la filial Barquisimeto, quien recibió el reconocimiento de Voluntaria del Año por su compromiso y servicio durante la emergencia causada por las lluvias en el estado Mérida.

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, señaló que este aumento en la atención se enmarca en un proceso de reorganización iniciado hace un año y medio, que incluyó la renovación de estatutos, la realización de elecciones nacionales con participación de voluntarios de todas las regiones y la conformación de una Junta de Gobierno con representación regional.

Este fortalecimiento interno también ha facilitado la proyección internacional de la Cruz Roja Venezolana, reflejada en los encuentros recientes con líderes de la Federación Internacional y de la Cruz Roja Española.

Farías sostuvo encuentros con Kate Forbes, presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), quien transmitió un saludo a los voluntarios venezolanos y reconoció la labor desplegada por la CRV. Asimismo, se reunió con María del Mar Pageo, presidenta de la Cruz Roja Española, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y abrir nuevas oportunidades que potencien la capacidad de respuesta conjunta en beneficio de las comunidades venezolanas.

“Estos encuentros internacionales reflejan la confianza que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha depositado en nuestra institución, y reafirman nuestro compromiso con la acción coordinada, la formación y la atención basada en los Principios Fundamentales”, afirmó Farías.

La Cruz Roja Venezolana mantiene su compromiso como auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria, trabajando de manera coordinada para brindar asistencia basada en los Principios Fundamentales para así priorizar la dignidad y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.

NOTA DE PRENSA