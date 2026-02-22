La Cruz Roja acompañará el proceso de excarcelaciones que se darán bajo la Ley de Amnistía

La Cruz Roja Venezolana informó este domingo que acompañará el proceso de excarcelaciones que se produzcan amparadas bajo la Ley de Aministía, aprobada y promulgada el pasado jueves 19 de enero.

El organismo sanitario realizó el anuncio con un comunicado difundido en sus redes sociales, donde detalló que la invitación provino del Gobierno Nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«En el marco de este proceso estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia», precisó la Cruz Roja en la misiva.

LEA TAMBIÉN: ANDREÍNA BADUEL DENUNCIÓ QUE PRESOS POLÍTICOS DE EL RODEO I INICIARON HUELGA DE HAMBRE

Asimismo, destacaron que la labor prestada por sus trabajadores y voluntarios «tiene carácter exclusivamente humanitario», por lo que aclararon que se realiza «sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier índole».

Por último, reafirmaron su compromiso «con la protección de la vida, la salud y la dignidad humana», reiterando que sus servicios los prestan sin ningún tipo de discriminación.

EXIGEN CELERIDAD EN LAS EXCARCELACIONES

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este sábado que ha verificado solo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, por lo que exigió celeridad en el proceso.

«Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión», advirtió la agrupación política en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, indicó que hasta las 1o pm del sábado, hora local, se habían confirmado 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando se inició el proceso de liberacione.

La PUD consideró que solo hace falta «voluntad política» para concretar la libertad de los más de 600 presos políticos que permanecen encarcelados, según el conteo de la coalición, una cifra que también estima la ONG Foro Penal.

«Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos», agregó el bloque opositor.