La contundente respuesta de los profesores de la UCV luego que autoridades rechazaran el llamado a paro por 24 horas

(EFE).- La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal institución de enseñanza superior del país, reiteró este jueves el llamado a un paro nacional de 24 horas de las universidades públicas el próximo 19 de mayo para reclamar salarios dignos, luego de que el Gobierno rechazara la convocatoria a la protesta.

El miércoles, el Ministerio de Educación Universitaria consideró «incomprensible» que, luego de una reciente reunión con una «amplia representación» de organizaciones gremiales del sector, se haya convocado a un paro, lo que también tachó de «contradictorio» ya que, según la institución, se ha «fortalecido el ingreso».

En respuesta, la APUCV dijo que resulta «incomprensible» que el ministerio «manifieste su asombro ante la convocatoria de un paro» y señaló que el pasado 30 de abril «solo hubo el incremento de 50 dólares del denominado Bono de Guerra, mientras el salario (mínimo) se aproxima a cero» dólares.

«Los profesores universitarios llevamos más de una década trabajando de gratis, financiando la educación superior pública. Vivimos del pluriempleo y la solidaridad de nuestras familias, no tenemos HCM (como se conoce en el país al seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad) ni beneficios contractuales», expresó.

Respuesta de la APUCV al comunicado del Ministerio de Educación Universitaria sobre la reunión sostenida con sus representantes el martes 12 de mayo.#UCV #Profesores #SalariosDignosYa #BonoNoEsSalario pic.twitter.com/wiBep73UqV — APUCV (@APUCV) May 14, 2026

La asociación también exige la regularización «inmediata» del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, al advertir que «solo lo cobró aproximadamente un 25 % de los profesores universitarios».

LA REUNIÓN DE LOS PROFESORES CON LAS AUTORIDADES

La APUCV valoró la reunión con representantes del ministerio, pero aclaró que esta fue el resultado de «una acción de protesta» convocada para rechazar el «congelamiento del salario por más de cuatro años» y para exigir respuestas sobre «el pago caótico, arbitrario y excluyente» del Bono de Responsabilidad Profesional.

La asociación de docentes saludó el establecimiento de comisiones de trabajo como producto de la reunión, pero señaló que «no tratan el tema central: el salario, ni el pago arbitrario del Bono de Responsabilidad Profesional».

Esta semana profesores universitarios protestaron ante el ministerio en Caracas para denunciar que la crisis salarial persiste, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara el incremento a 240 dólares de un ingreso conformado por dos bonificaciones, uno llamado «Bono contra la Guerra Económica» y otro de alimentación.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales desde 2022, equivalentes hoy a 25 centavos de dólar.

El presidente de la APUCV, José Gregorio Alfonso, recordó que «ninguna de las bonificaciones son salarios», debido a que no tienen incidencia en los beneficios laborales como las vacaciones o las prestaciones sociales.