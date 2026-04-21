La contundente medida que aplicarán en estaciones de servicio súper premium tras caída de las ventas

Luego de la caída en las ventas que registraron las estaciones de servicio que únicamente vendían gasolina súper premium, esta semana comenzaron a vender nuevamente la de 0,50 centavos de dólar por litro.

Esto se logró tras una reunión entre las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y la Federación Nacional de Asociaciones de Hidrocarburos, donde se acordó que todas las estaciones de servicio tengan la capacidad de dispensar los dos tipos de combustible.

No obstante, destacaron que el pago de la gasolina súper premium seguirá siendo exclusivamente en divisas físicas, a un dólar por cada litro y con islas delimitadas.

«Se logró que las estaciones súper premium pudieran empezar a expender de inmediato los dos productos, con la salvedad de que la gasolina de un dólar se seguirá expendiendo únicamente en divisa. La de 0,50 si se va a expender con todas las modalidades de pago», comentó Óscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Hidrocarburos.

La medida que inicialmente fue puesta en marcha en 16 gasolineras de Caracas y luego se extendió a otras 22, generó pérdidas económicas a los establecimientos. El mayor problema radicó en que las gasolinas que vendían súper premium no podían vender simultáneamente el combustible convencional.

Ante la corrección de esta situación, los usuarios valoraron positivamente el retorno al mercado de la gasolina convencional.

Ahora mismo, la principal petición de los representantes de las estaciones de servicio es que las islas no estén divididas y que cada surtidor pueda contener los dos tipos de gasolina, para no dividir la capacidad comercial de este servicio.

Tras las primeras horas de la puesta en marcha de la venta de ambos tipos de gasolina, las estaciones de servicio registraron un aumento de cerca del 20% en sus ventas. No obstante, señalaron que aún deben recuperar cerca del 65% de las ventas para llegar a los niveles que tenían antes de la incorporación en el mercado de la gasolina súper premium, que representó en su momento una caída del 85%.

«La gente poco a poco se van enterando y van llegando. Cada día que pasa se incorpora un grupo mayor de usuarios», afirmó a Bitácora Económica el dueño de una gasolinera en Caracas. «Ahora que tenemos de nuevo la gasolina premium de 0,50 centavos de dólar, paulatinamente van retornando los clientes de siempre que habíamos perdido cuando solo nos quedamos con la Súper Premium».

Actualmente, cerca del 84% de los usuarios estarían surtiendo gasolina de 0,50.