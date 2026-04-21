Cámara Inmobiliaria estima «aumento de la demanda» de viviendas

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, afirmó este lunes que se podrían dar inversiones en Venezuela y un «aumento de la demanda» de viviendas, producto de la flexibilización de las sanciones.

González sostuvo una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. Al ser consultado sobre el futuro del sector, afirmó que el aliviamiento de las sanciones a la banca y la reincorporación al Fondo Monetario Internacional (FMI) son positivas.

«Esto hace prever que van a haber condiciones financieras que en un mediano plazo van a establecer un aumento de la demanda, entonces necesariamente tenemos que pensar en cómo podemos equilibrar a través de una oferta en nuestro inventario la producción de viviendas», indicó González.

Aunque el sector inmobiliario se podría ver beneficiado por la demanda interna, González señaló que también hay otros factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, afirmó que se debe tomar en consideración la llegada de ejecutivos de transnacionales.

«En este momento, un país donde tenemos un importante déficit de habitaciones, pues tenemos que pensar en que debemos acometer un plan importante de producción de viviendas para poder equilibrar», acotó.

GONZÁLEZ PIDE REFORMAS LEGALES

Igualmente, González consideró que se debe modificar la Ley de Arrendamiento. Para ello, se han tenido distintas mesas de diálogo con el gobierno y se presentaron propuestas para que se dé una reforma legislativa.

González precisó que se debe contemplar la «libertad contractual y que no exista nadie que supervise el mismo». Asimismo, indicó que se debe garantizar «la garantía de restitución de los derechos de propiedad por parte de los propietarios».

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El gremialista también instó a derogar la Ley de Estafa Inmobiliaria, aprobada en 2012. «Desde ese momento no ha existido producción de metros cuadrados de vivienda en el mercado», acotó.