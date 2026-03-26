La conmovedora historia de Yolvis, el niño que sufrió graves quemaduras en Yaracuy y fue trasladado a Texas

El estado Yaracuy se encuentra conmovido por la historia de Yolvis, un niño de apenas ocho años que sufrió graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpo y, gracias a la buena voluntad, ahora recibe atención especializada en Estados Unidos.

El caso de Yolvis se remonta hasta el 13 de marzo, cuando estaba jugando con sus hermanos, de 5 y 12 años, en un galpón del municipio Manuel Monge. Los tres sufrieron graves quemaduras en un accidente.

De acuerdo a Yaracuy al Día, el hermano menor encendió un yesquero para quemar papel higiénico, sin saber que había envases de gasolina en el galón. En cuestión de segundo, una gran explosión los envolvió.

Los tres hermanos sufrieron graves heridas, pero Yolvis fue el más afectado de todos. El niño presentó quemaduras de tercer grado en 70 % de su cuerpo: cuello, rostro, extremidades superiores e inferiores, zona íntima y glúteos.

Al igual que sus hermanos, internaron a Yolvis en el Hospital Pediátrico Niños Jesús de San Felipe. Su estado de salud estaba muy comprometido y la doctora Yamilet Pérez concluyó que necesitaba de atención más especializada.

TRASLADO DE YOLVIS

Tras no concretar el traslado de Yolvis a Caracas, la doctora contacto con el Hospital Shriners para Niños, una fundación ubicada en el estado de Texas. Tras un intercambio de información, este centro de salud aceptó el caso del niño.

La propia fundación coordinó el traslado con las autoridades consulares de Estados Unidos y de Venezuela. Así pues, Yolvis fue llevado en aeroambulancia hasta Caracas, en donde abordó un avión hospital hacia Texas.

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Este centro de salud es uno de los pocos que cuentan con un banco de piel, un aspecto que sería crucial en la recuperación de Yolvis. Se espera que el niño pase al menos 90 días internado en Estados Unidos.

Una vez se cumpla ese periodo, Yolvis debería ser trasladado nuevamente a Venezuela. Igualmente, tendrá citas programadas cuando lo requiera hasta los 18 años, facilitando la recuperación de sus graves lesiones.