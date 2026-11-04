La alerta de un médico sobre «infecciones respiratorias» en Caracas: Hay casos de COVID

El médico infectólogo Julio Castro, alertó este miércoles sobre el «aumento de infecciones respiratorias» en Caracas, a la vez que brindó detalles sobre las enfermedades que circulan en la ciudad capital.

Castro concedió una entrevista a la periodista Shirley Varnagy en Unión Radio. Al ser consultado sobre las enfermedades en Caracas, el especialista fue contundente y confirmó un incremento de contagios.

«Yo podría decir que en el área metropolitana de Caracas hay un aumento de infecciones respiratorias. ¿A expensas de qué? De lo que medimos, hay un aumento de influenza y de COVID, estos dos fundamentalmente’», dijo Castro.

El especialista detalló que tras la pandemia de la COVID-19 los monitoreos de enfermedades respiratorias ha aumentado. De tal forma, los médicos pueden tener más información sobre la dinámica de las infecciones.

PICO DE ENFERMEDADES

Castro recordó que el pico de las infecciones respiratorias se encontraba entre mayo y octubre. Sin embargo, la pandemia cambió el ciclo y ahora se dan más picos anualmente, aunque son de menor tamaño que en el pasado.

El experto también advirtió que los síntomas entre estas enfermedades son sumamente similares. En tal sentido, subrayó que la mejor opción es realizarse la prueba si hay alguna sospecha de la presencia de un virus.

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Huníades Urbina Medina, director de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), advirtió en octubre sobre un aumento de las enfermedades virales y diarreicas en los últimos meses.