Embarcación quedó a la deriva tras salir de Curazao a Falcón, familiares piden ayuda para rescatar a las cinco personas

Cinco personas se encuentran a la deriva en altamar en una embarcación que cubría la ruta Curazao – La Vela de Coro.

Se trataría de una embarcación que lleva por nombre José Alexander, de la cual se perdió todo contacto tras salir. El navío zarpó este lunes en horas del mediodía de Curazao y tenía previsto arribar al municipio Colina en Falcón, pero no llegó.

Los cinco desaparecidos están identificados como José Giménez, Alberto Flores, Armando Perozo Caridad, Armando Perozo y Paul Bello, todos originarios del estado Falcón.

Ante la desaparición, familiares denunciaron lo sucedido y exigieron a la Capitanía de Puertos de Venezuela y a los guardacostas de Curazao que activen de inmediato el protocolo de búsqueda y salvamento (SAR) en la zona para dar con su paradero.

Este miércoles, Joseglis Jiménez, familiar de uno de los desaparecidos informó que los avistaron a 10 millas de Adicora.

«Se necesita apoyo de la parte que se encuentra en la Península de Paraguaná para que ayuden a salvaguardar esas cinco vidas que están en riesgo todavía porque no sabemos en qué condiciones están», declaró a Gerardo Morón.

Asimismo, señaló que hasta ahora no han recibido apoyo de las autoridades venezolanas y están buscando combustible para que pescadores locales puedan llegar al sitio a llevarles comida y agua.