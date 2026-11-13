La advertencia del vicerrector de la UCAB sobre deficiencias en materias como matemáticas y lenguaje

José Francisco Juárez, vicerrector académico de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advirtió este viernes sobre las deficiencias educativas en materias como lenguaje y matemáticas entre los jóvenes.

Juárez explicó que desde la UCAB se han realizado evaluaciones de las pruebas para ingresar a la universidad. «En lenguaje y matemática, los niños y jóvenes de las escuelas públicas y privadas están realmente muy mal», dijo.

El educador alertó de la gravedad de que haya tales deficiencias en materias de semejante importancia. En tal sentido, Juárez consideró que los resultados «hablan de lo que es el país y la educación» en la actualidad.

«Las consecuencias que tiene una educación fracturada, una educación debilitada en nuestro país, porque hablar de educación es hablar de desarrollo y de modernidad», añadió el especialista en declaraciones a Televen.

JUÁREZ: «NOS FALTA POR HACER»

El educador recordó que Venezuela «es un país que está subdesarrollado», lo que explicaría la situación educativa. «Si miramos lo que está ocurriendo en la educación, pues es mucho lo que nos hace falta por hacer», explicó.

«Tenemos responsabilidades como sociedad para aportar a esa educación. No es un asunto exclusivamente de las instituciones de educación universitaria o de las instituciones educativas de básica y de bachillerato», aseveró Juárez.

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Para el especialista, la «sociedad educadora», las empresas, instituciones y el propio Estado deben trabajar al respecto. «Tenemos que avocarnos para plantearnos realmente cuál es lo más estratégico para salir adelante y llevar a nuestra educación a los niveles que se tienen en otros países», añadió.

Juárez señaló que unos jóvenes formados serán de gran ayuda para llevar al país hacia la modernidad y desarrollo. «La educación de calidad permite formar a futuros profesionales con un pensamiento crítico», sentenció.