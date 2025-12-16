La advertencia de Maduro a Kast: «Cuidadito le toca un pelo a un venezolano»

Nicolás Maduro arremetió este lunes en contra de José Antonio Kast, el conservador que ganó las elecciones presidenciales de Chile, y le advirtió que se podría «secar» si toma medidas contra la migración venezolana.

El líder del oficialismo pronunció sobre las presidenciales chilenas durante su programa semanal. Al ser consultado sobre el triunfo de Kast, quien se comprometió a frenar la migración irregular, Maduro lamentó que los migrantes venezolanos fueron «amenazados».

«Cuidadito le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta. Cuidadito; escúcheme bien. El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente», dijo Maduro, que calificó a Kast de «nazi» y «seguidor de (Adolf) Hitler».

De igual forma, aseguró que Kast dio «plazo» a los migrantes en Chile. «Tenga cuidado, deje quieto a quien quieto está. La migración venezolana tiene derechos y la Constitución chilena se los debe garantizar», acotó.

«Ahora el pueblo de Chile tiene un gran reto. Es un pueblo noble, progresista y hermoso, pero tiene un gran reto porque va a tener a un presidente nazi y pinochetista. Nosotros no nos metemos en eso; son asuntos internos de Chile», acotó.

MADURO A MIGRANTES

Por otra parte, Maduro envió un mensaje a los venezolanos radicados en Chile y en otras latitudes. Al igual que en otras alocuciones, instó a los migrantes a regresar a Venezuela con el plan Vuelta a la Patria.

«Lo único que les puedo decir y darles una recomendación, vuelvan a la patria. Esta es la patria de las oportunidades y de la felicidad perpetua. Juntos podemos recuperar más aceleradamente a este país. Aquí nadie los va a perseguir», añadió Maduro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OPOSICIÓN DE VENEZUELA FELICITA A KAST Y PIDE POLÍTICAS PARA ATENDER MIGRACIÓN EN CHILE

Maduro también responsabilizó al actual presidente chileno, Gabriel Boric, por la llegada de Kast al poder. «No era ningún progresismo, poniendo la luz de cruce a la izquierda, pero agarrando siempre a la derecha», agregó.

Mientras que María Corina Machado y Edmundo González felicitaron a Kast, la Plataforma Unitaria Democrática, más allá de destacar su victoria, pidieron al conservador atender la migración venezolana en Chile.