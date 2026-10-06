La aclaratoria que hizo un experto sobre los pagos que se están cobrando a tasa euro en el país

El economista Luis Oliveros calificó cómo una mala práctica las estrategias de algunos negocios que cobran a tasa euro, pero no se lo dejan claro al cliente en sus publicaciones, hasta el momento en el que los usuarios van a pasar por caja.

«A mí me parece horrible, de empresas, de restaurantes, que te pongan los precios y no te digan nada. Eso es una mala atención al cliente. Creo que tienes que hablarle claro al cliente, ‘Yo voy a cotizar tanto en euro, voy a cotizar tanto en dólares’. Creo que en Venezuela todavía falta mucho sobre ese tema de atención al cliente», dijo en una entrevista para Shirley Radio.

«Una de las cosas que uno le dice a las empresas es ‘viene competencia’. La competencia interna va a aumentar, los márgenes van a disminuir, pero también va a venir competencia externa. Si tú no entiendes que tu cliente es tu principal activo a la hora de querer venderle, no solamente esa primera venta, sino esa segunda venta, que pueda estar contigo y que haya fidelidad», advirtió.

En este sentido, hizo énfasis en la importancia de ofrecer un buen servicio. «Tienes que tratarlo bien, y no ponerle en el menú la moneda en la que estás cotizando para después decirle, él piensa que es dólares y después le cobras en euro, hay una diferencia del 10 al 15%, ya esa persona empieza a pensar que hacer negocio contigo no es saludable y uno se los dice y te pasa en restaurantes y es bastante antipático».

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SIGUE AUMENTANDO LA INFLACIÓN

Por otra parte, Oliveros expresó su preocupación ante el último informe de inflación publicado por el gobierno. «A mí me llama la atención porque lees el informe y prácticamente habla de que vencimos la inflación y habla de estabilidad. No estamos estabilizando en un nivel que es el doble de la inflación anual promedio del planeta. En el planeta la inflación promedio en un año es del 4% y nosotros estamos felices porque estamos en 8,4 en un mes. Bueno, venimos de 8,9, venimos de 19,9. Yo creo que el mensaje es muy mediocre. Que bueno que estamos en 8 mensual, eso lo que implica es que la inflación va a seguir aumentando el número acumulado es 225 y terminamos en 300 y pico seguro».

«¿Este es el principal problema de los venezolanos? Yo creo que sí, porque te impacta notablemente en el bolsillo», añadió.

«La brecha cambiaria bajó, pero seguimos teniendo una devaluación importantísima. Yo creo que el foco no estaba en la brecha, sino que la tasa de cambio sigue cambiando. Bueno que vamos a terminar en 300 cuando el año pasado terminamos en 500, sigue siendo una inflación de tres dígitos muy alta, que cuando comparas con la región, solamente Argentina se nos acerca y ya tiene tiempo que no está en tres dígitos», continuó.

MEDIDAS CONTRA EL CONTROL DE CAMBIO

Luis Oliveros señaló que el Banco Central de Venezuela tiene que tomar medidas urgentes que a su juicio no parecen estar llegando. «¿Hasta cuando vamos a seguir con el tema del control de cambio? Yo creo que ya estamos grandes como para decir una política cambiaria tan costosa».

«El BCV disminuyó a 1.400 millones de dólares la intervención cambiaria. Veníamos de 1.500 y hasta 2.000 ¿Cómo disminuyes la intervención cambiaria en los meses donde vas a tener mayor movimiento de divisas?», se preguntó.

«No nos han dicho bien hacia dónde va esta política, pareciera que no es el camino correcto, y bueno llegó el momento de decir ¿Para qué nos sirve el control de cambio? Nos han vendido que el control de cambio disminuye la inflación, bueno vamos a terminar en 310, venimos de 500, pero sigue siendo una inflación muy alta. Ya no tienes sanciones, se supone que estás teniendo un incremento en tus ingresos o al menos tus ingresos se están manteniendo estables. ¿Por qué disminuyes la intervención cambiaria? Lo que estás generando es expectativa de que eso siga disminuyendo, entonces expectativa, falta de confianza, inflación alta, hace que la tasa de cambio obviamente siga subiendo», concluyó.