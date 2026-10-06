EN VIDEO: Incorporaron 150 megavatios más al Sistema Eléctrico Nacional desde TZ5 de Termozulia

El Gobierno venezolano incorporó 150 megavatios más al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde la unidad de generación termoeléctrica TZ5 de Termozulia en el estado Zulia.

La noticia la confirmó el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, este lunes en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión.

«Estamos en el estado Zulia, donde hace poco hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados. Con ella se están incorporando 150 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, con una incidencia directa a la región zuliana», señaló el funcionario del gobierno venezolano.

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ÚLTIMA HORA: Se incorporan 150 megavatios más al SEN desde TZ5 de Termozulia El Gobierno venezolano ha incorporado 150 megavatios más al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde la unidad de generación termoeléctrica TZ5 de Termozulia. Así lo informó este lunes 5 de octubre el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá. «Estamos en el estado Zulia, donde hace poco hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados. Con ella se están incorporando 150 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, con una incidencia directa a la región zuliana», destacó el funcionario en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión. La TZ5, recordemos, forma parte del Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta (Termozulia), ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia. — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) October 6, 2026

La TZ5, forma parte del Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta (Termozulia), ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta del estado Zulia.

Asimismo, anunció que se mantienen labores en la Planta Termoeléctrica del Centro (Planta Centro) y en instalaciones de generación ubicadas en la región Capital, Picure (La Guaira) y la zona oriental del país, específicamente en Guanta (Anzoátegui), con el objetivo de sumar progresivamente nuevos megavatios al SEN.

Las acciones forman parte del plan anunciado por las autoridades nacionales para incrementar la capacidad de generación y atender las necesidades del sistema eléctrico venezolano. Esto en medio de una ola de protestas, en su mayoría en el interior del país, por los contantes apagones que duran muchas horas.