Juan Pablo Guanipa ya está en Maracaibo y deberá cumplir casa por cárcel, esto dijo su hijo

Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, confirmó que el dirigente opositor ya se encuentra en su casa en Maracaibo, estado Zulia.

«Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto», indicó.

Sin embargo, acotó que el político deberá cumplir casa por cárcel tras la solicitud realizada por el Ministerio Público.

«Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos», expresó en sus redes.

Asimismo, Ramón Guanipa le agradeció al gobierno de los Estados Unidos, en especial al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio, «por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos».

Según allegados al dirigente opositor, las inmediaciones de la casa de Guanipa permanecen custodiadas por efectivos policiales.

De igual forma, el partido Primero Justicia confirmó que Guanipa fue trasladado a su casa a las 10:00 a.m. de este martes bajo medidas de prisión domiciliaria.

«Ya se encuentra con su familia y seres queridos. Agradecemos la presión nacional e internacional que ha hecho posible que Juan Pablo se reencuentre con sus hijos y su familia. Nuestra lucha sigue hasta que todos gocen de libertad absoluta e incondicional. Venezuela anhela justicia», comentó la tolda política.