¿Juan Pablo Guanipa será liberado? Esto dice su hijo

Ramón Guanipa, hijo del dirigente y preso político Juan Pablo Guanipa, lamentó este martes que su padre todavía no ha sido excarcelado, luego de que las autoridades oficiales anunciaron liberaciones de varios detenidos.

Guanipa sostuvo una entrevista para el medio estadounidense CNN. Desde un principio, aclaró que no se ha podido comunicar con su padre y tampoco no ha recibido información sobre su liberación.

«Cuando se da el anuncio de la excarcelación, rápidamente surge la duda de, bueno, no lo excarcelaron, pero, ¿al menos puedo visitarlo?, como el caso de Freddy Superlano, que su esposa pudo visitarlo por primera vez en este contexto», recordó Guanipa.

El joven se encuentra en Caracas desde el pasado viernes esperando la liberación de su padre. «Traté de lograr la visita, porque uno diría, bueno, que por lo menos lo dejen ver, pero tampoco fue posible», acotó.

«Traté de lograr otra visita con mis hermanos, que son más pequeños, que son quienes más sufren con esto, porque tienen dos años sin tocar a su padre (…) además es un derecho, no es favor, no es un premio», acotó Guanipa.

LIBERACIÓN DE GUANIPA

El joven lamentó que, a su juicio, «no había la intención de excarcelar a mi papá». De igual forma, aseguró que las autoridades no han respetado el debido proceso con Juan Pablo Guanipa, ni el sistema de visitas.

«No permiten visita, no permiten contacto, a su abogado ni siquiera se le permitió ser juramentado», aseveró Ramón Guanipa. Cuando llevaron el documento ante la asistente del fiscal, la respuesta fue: «llévale el documento a tu papá para que lo firme».

Aunque especulaciones en redes sociales incluyeron a Guanipa entre los excarcelados, todavía se mantiene detenido. Organizaciones no gubernamentales estiman que unos 70 presos políticos salieron de las cárceles, mientras que cientos permanecen privados de libertad.

Guanipa resultó detenido el 23 de mayo del año pasado y fue acusado de involucrarse en «planes violentos» en el país. Sus seres queridos afirmaron que se trata de un «secuestro», a la vez que han alertado de su estado de salud.