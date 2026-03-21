Venezuela

Juan Pablo Guanipa exigió libertad para exalcalde zuliano detenido hace más de un año

Por Caraota Digital
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Juan Pablo Guanipa exigió libertad para exalcalde zuliano detenido hace más de un año

(EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa exigió este sábado la liberación «inmediata e incondicional» del exalcalde Nervins Sarcos, detenido hace más de un año, cuando lo acusaron de contrabando de armas de guerra.

«Hoy alerto que Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), cumple más de un año detenido, un hombre pacífico, dedicado a su gente, acusado absurdamente de contrabando de armas de guerra», señaló el exdiputado en un video publicado en X.

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Guanipa aseguró que Sarcos fue detenido «simplemente por pensar diferente» y aseguró que el exalcalde es un servidor público «entregado a su comunidad», por lo que exigió su liberación inmediata e incondicional.

En marzo del año pasado, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó de la detención de Sarcos por su presunta vinculación con una red de narcotráfico.

Cabello explicó entonces que Sarcos era la «bisagra en el contrabando de armas de guerra para los grupos paramilitares, era la bisagra para los grupos narcotraficantes que operan en toda la zona del sur del Lago (de Maracaibo)».

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El ministro dijo que otros cinco alcaldes del estado Zulia, entre chavistas y opositores, estaban vinculados con una red de narcotráfico que también planificaba ataques contra la Administración de Nicolás Maduro, que juró en enero de 2025 para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

La norma excluye, en su artículo 9, los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas.

Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma. EFE

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