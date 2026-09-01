Joven venezolano iba en su moto y murió tras explosión de un carro bomba en Cúcuta

Un carro bomba dejó un venezolano muerto cerca de la frontera con Colombia, en un hecho en que al menos 15 personas resultaron heridas.

De acuerdo con lo reseñado por Infobae y medios colombianos, el carro con 80 kilos de explosivos fue detonado por control remoto a las 11:15 de la noche de este lunes, 31 de agosto, frente a la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.

El ataque dejó, además, daños en más de 30 viviendas y locales comerciales del sector de Patiocentro.

Las autoridades atribuyeron el atentado a estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con injerencia en Cúcuta y su área metropolitana, según confirmaron a Caracol Radio el alcalde Alexi Valencia Lizcano y el coronel Jimmy Balcázar, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La explosión ocurrió sobre la avenida principal del municipio. «Nos informan también que hay nueve heridos, que la persona que fallece es un joven de 25 años que pasaba en ese momento en una motocicleta, un joven venezolano», dijo Valencia.

El alcalde precisó además que dos uniformados permanecen en estado grave: «Tenemos dos policías gravemente heridos, una persona amputada y otro auxiliar bastante herido».

Asimismo, se detalló, que los heridos fueron trasladados a hospitales de Los Patios y Cúcuta.

Balcázar identificó a los grupos bajo seguimiento por el atentado. «Quienes delinquen en esta zona del país y aquí en Cúcuta es el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, también Reynaldo Ardila Gómez del GAO del ELN», afirmó.

El oficial sostuvo que el señalamiento se basa en labores de inteligencia. «Tienen injerencia aquí en Cúcuta, en el sector urbano, en Colombia, tanto en Cúcuta como en su área metropolitana», agregó.

Primeras imágenes del atentado con carro bomba en la estación principal de policía del municipio de Los Patios en el área metropolitana de Cúcuta. 🚨⬇️ Aún no se conoce el cálculo de cuántos explosivos fueron utilizados pero la detonación se escuchó en todo Cúcuta. pic.twitter.com/A6PsuIat3O — Tatan Mojica (@TatanMojicaR) September 1, 2026

SE DETONÓ A DISTANCIA

Durante las primeras seis horas de investigación, las autoridades establecieron que el carro usado no era un taxi, sino un vehículo gris acondicionado para simular un servicio público amarillo.

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que había sido hurtado en 2024. «Lo simularon de un vehículo de servicio público color amarillo taxi. Este vehículo originalmente es de color gris, de acuerdo con lo que se estableció en la identificación del automotor», explicó Balcázar.

Sobre el mecanismo de activación, agregó: «Fue cargado aproximadamente con 80 kilos de explosivos y fue detonado a manera de control remoto».

Se resaltó, que la Policía recolectó entrevistas, grabaciones y otros elementos probatorios en los alrededores de la estación y en los establecimientos con daños estructurales.

La investigación también incluye la revisión de cámaras del sector y el análisis de las rutas utilizadas por los responsables antes y después del ataque.

ATENCIÓN PARA LOS AFECTADOS

Valencia indicó que la administración municipal atendió a los afectados desde la misma noche del atentado. «Muchas personas se quedaron sin hogar», afirmó.

El alcalde señaló que la alcaldía se reunió con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Riesgos para ofrecer alojamiento temporal y elaborar un inventario de daños, y reconoció que el hecho tomó por sorpresa a las autoridades locales.

Consultado sobre el uso de la frontera por grupos armados tras cometer ataques en Colombia, Balcázar reconoció esa posibilidad: «Efectivamente, pasan a la frontera».

El comandante indicó que la Policía busca cruzar información con autoridades venezolanas y aclaró que Los Patios no está cerca del paso fronterizo, pues se ubica en la salida hacia Pamplona y Bucaramanga.

RECOMPENSA

En tanto, las autoridades de Norte de Santander ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para obtener información que permita ubicar a los responsables del carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios.

La medida busca avanzar en las labores de inteligencia y policía judicial para identificar a quienes planearon y ejecutaron el ataque que dejó una persona muerta, siete policías heridos y ocho civiles lesionados.