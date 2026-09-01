Las impactantes imágenes del cielo de China que se tiñó de rojo y causó pánico: ¿Por qué ocurrió este fenómeno?

Durante la mañana de este lunes, 31 de agosto, el cielo de una ciudad en China se tiñó de rojo durante varios minutos, lo que provocó miedo y curiosidad entre locales.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Changzhou, en Jiangsu. De acuerdo con expertos, esto ocurre cuando la luz del sol atraviesa una capa más gruesa de la atmósfera, dispersando los tonos azules y potenciando los rojos. La cercanía de las nubes de tormenta hizo el color aún más vibrante.

Además, se trata de un fenómeno documentado en China desde hace cientos de años. Este extraño fenómeno duró unos siete u ocho minutos.

🌈 ☁️#Internacional ¡El cielo sorprendió en #China! Tonos rosas y rojizos cubrieron Changzhou antes de una tormenta al amanecer. El fenómeno se relaciona con la dispersión de la luz solar en la atmósfera, que intensifica los colores cálidos cuando el Sol está cerca del horizonte.… pic.twitter.com/674D3kvXSo — A Tiempo Noticias (@atiemponot) September 1, 2026

Las imágenes muestran tonos de rosa y rojo extendiéndose por el cielo mientras oscuras nubes de tormenta se acumulaban sobre la ciudad, creando una escena impactante.

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Tras este fenómeno inusual, Changzhou desembocó en tormentas eléctricas y fuertes lluvias. Las impactantes imágenes captaron rápidamente la atención en internet, mientras el mal tiempo azotaba algunas zonas de Jiangsu.

«Me desperté a las 5:30 y vi que el cielo estaba rojo, me asusté», comentó un residente local, mientras que otro añadió: «Yo también lo vi, estaba rojo, igual que el rojo que se reflejaba en el cielo».

«Daba un poco de miedo, todo rojo, pero mejoró a los pocos minutos, y luego hubo truenos y relámpagos. Iba a volver a dormirme, pero un trueno y ya no pude dormir», agregó otra persona.