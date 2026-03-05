José Sánchez “Mazuco” está gravemente enfermo en Rodeo I, denuncian a gritos sus compañeros

El exdiputado de la Asamblea Nacional, José Alberto Sánchez Montiel, conocido como “Mazuco”, presenta graves problemas de salud.

La denuncia fue hecha a gritos por otros presos políticos que se encuentran con él en el Servicio de Máxima Seguridad del Rodeo I (SESMAS-Rodeo I), en el estado Miranda.

Sin embargo, no se pudo conocer cuál es el padecimiento de salud que presenta en los actuales momentos»Mazuzo». Debido a que sus compañeros de cautiverio denunciaron la situación hace dos noches de la única manera que tienen para comunicarse con el mundo exterior: gritando al viento desde lo más profundo de ese tenebroso lugar.

En las últimas semanas se ha hecho costumbre que pasadas las 11 de la noche, los familiares que acampan en las cercanías del mencionado recinto, en su mayoría mujeres, se suben a una loma y saludan desde allí a sus seres queridos detenidos con fines políticos.

Desde sus celdas los presos políticos responden y hace dos noches denunciaron que tres de sus compañeros de infortunio presentan graves problemas de salud.

Mazuco está detenido arbitrariamente desde hace 522 días (un año y cinco meses). Es un paciente oncológico, de 66 años de edad, que recibe tratamiento para el cáncer de próstata que padece desde el año 2012.

Es preciso destacar que las quimioterapias y radioterapias que recibió le ocasionan frecuentes crisis de migraña e hipertension arterial.

Algunos presos políticos ya liberados han comentado que la comida del lugar es de muy mala calidad. Y es por eso que Sánchez Montiel y otros presos políticos presenta frecuentemente diarreas de larga duración por lo que ha bajado significativamente de peso corporal.

Se conoció que a pesar de este delicado estado de salud, Mazuco nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario cercano al Rodeo I. Por el contrario, lo atienden dentro de una precaria enfermería del lugar donde los médicos y enfermeros, emulando a los custodios, también tienen el rostro cubierto con una capucha. Además se desconoce qué tipo de medicamentos le dan en ese lugar.

SUS HIJOS TAMBIÉN FUERON ENCARCELADOS

José Sánchez Montiel fue detenido en la ciudad de Maracaibo el día 30 de septiembre de 2024. Estuvo siete meses y medio en desaparición forzada e incomunicación prolongada. Sin prueba alguna ni flagrancia ha sido imputado de los delitos de Terrorismo, Traición a la patria, Asociación para delinquir y Financiamiento y Conspiración con gobierno extranjero.

Al igual que otros presos políticos, no tiene defensa privada, las audiencias se han realizado en forma telemática (con un teléfono celular) y su abogado defensor público nunca lo ha visitado.

Su hijo mayor, Levy Darío Sánchez, tiene 3 meses y medio detenido en Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). También fue acusado de delitos graves mientras que el hijo menor, Gabriel Ángel Sánchez, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), acaba de ser liberado de Zona 7 (Boleíta) y sobreseído de una causa penal inexplicable.

UNO CON SANGRAMIENTO Y OTRO CON FRACTURA

Este martes 3 de marzo, a medianoche los presos políticos volvieron a gritar. En esta oportunidad también denunciaron que “el señor Luis Daniel González se encuentra muy delicado de salud, que tiene una fístula y necesita una operación de emergencia porque está sangrando”.

Los denunciantes aseguraron que González tiene 15 meses detenido, “secuestrado” y no recibe visita.

“No se olviden del caso del capitán Ányelo Heredia, aún sigue con un disparo y su pierna fracturada», indicaban a gritos.

En esta oportunidad los familiares de presos políticos estuvieron acompañados por el dirigente opositor de Barinas y ex preso político, Freddy Superlano quien hizo un llamado urgente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que visite el referido recinto carcelario y brinde atención médica a los mencionados presos políticos.