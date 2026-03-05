Venezuela

Asesinato de Walter Jaimes: Con Douglas Rico en Mérida aceleran investigaciones, el gobernador se pronunció

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, llegó este jueves al estado Mérida para encabezar las investigaciones sobre el asesinato del periodista Walter Jaimes.

Contents

Rico se apersonó en la sede del Cicpc en la avenida Las Américas, en la ciudad de Mérida, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP). En el video se aprecia que el comisario está acompañado por otros funcionarios.

Leer Más

El mensaje del arzobispo de Barquisimeto a los venezolanos: «No podemos quedarnos paralizados en el miedo»
Cardenal Baltazar Porras encabezó vigilia por los presos políticos en Boleíta: «Alzamos la voz para que gocen de verdadera libertad»
Maduro ascendió a 464 funcionarios de la DGCIM y Guardia Presidencial, pide transformación de la FANB

«Encabeza una delegación que se trasladó hasta el sitio para dirigir las investigaciones por el asesinato del periodista Walter Jaimes, ocurrida este fin de semana», detalló el SNTP.

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, adelantó más temprano que un equipo de investigadores se desplazó desde Caracas a la ciudad andina. También afirmó que hay órdenes de avanzar el proceso de averiguaciones.


Sánchez aseguró que el gobierno venezolano tiene conocimiento del caso y busca «acelerar» las investigaciones sobre el asesinato de Jaimes. «Pedimos al pueblo de Mérida que confíen en nuestros cuerpos de seguridad», afirmó a la prensa.

CASO DE JAIMES

Familiares y seres queridos de Jaimes exigen a las autoridades que su cuerpo sea exhumado para avanzar en las pesquisas. De acuerdo a Roxy Jaimes, hermana del periodista, fue enterrado en una fosa común en la localidad de Lagunillas.

Jaimes desapareció el pasado sábado y, aunque su cuerpo fue localizado el domingo, no fue identificado hasta el 3 de marzo. Según el SNTP, el periodista murió por un «traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DENUNCIAN «HOSTIGAMIENTO» CONTRA PERIODISTA Y EXPRESO POLÍTICO JULIO BALZA

«Solo les pido que se haga justicia por la muerte de mi hermano, ya que no quiero que esto quede impune», indicó Roxy Jaimes. El gremio periodístico, mientras tanto, pide celeridad en las investigaciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: El camión que salió ‘volando’ y destrozó todo a su paso en Florida, quedó grabado
EEUU
Estados Unidos anunció este jueves, 5 de marzo, el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela tras siete años de ruptura, así lo confirmó por medio de un comunicado el Departamento de Estado.  
EEUU y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas de manera formal, esto dijo el Departamento de Estado
EEUU
Venezuela en el Clásico Mundial: Sus rivales, horarios de juegos y roster final
Deportes