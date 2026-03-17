Jorge Rodríguez dice que Rodríguez Zapatero es un «campeón de la paz»

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, calificó este martes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como «campeón de la paz» de Venezuela.

Los elogios de Rodríguez a Rodríguez Zapatero, se dan después de que ambos participaran en una reunión en la sede legislativa en Caracas, reseñó la agencia de noticias EFE.

Consultado sobre el rol que cumple el expresidente español en el proceso iniciado en febrero tras la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado evadió señalar un cargo específico. Por el contrario, alabó los esfuerzos del exmandatario de España en la búsqueda por la paz en Venezuela.

«Él no es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esas charreteras con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años», aseguró Rodríguez en declaraciones ante la prensa desde el Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento en Caracas.

Además, el parlamentario afirmó que el expresidente español ha contribuido en las liberaciones de venezolanos y señaló que estas labores «le han ganado interpelaciones» e «insultos».

«El acompañamiento del presidente Rodríguez Zapatero a este nuevo tiempo político de Venezuela es algo natural y más que merecido después de tanto tiempo de esta búsqueda, que pareciera que está, en este momento, tomando buen curso», agregó.

Rodrígueza encabezó un encuentro con el expresidente español, a quien reconoció como su «amigo» y «mentor», en conjunto con la comisión especial de seguimiento, designada por la AN para evaluar el cumplimiento de la norma, así como examinar y recomendar la revisión de casos excluidos de la amnistía pero que la comisión considere podrían recibir beneficios procesales.

SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.

El Parlamento asegura que la Justicia ha beneficiado a más de 7.700 personas en el marco de la amnistía, sin que hasta ahora se haya publicado un listado oficial con las identidades.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este lunes que se publique de manera inmediata la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en el país, luego de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara que no ha recibido esta información detallada.