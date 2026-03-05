Denuncian «hostigamiento» contra periodista y expreso político Julio Balza

El periodista Julio Balza, quien pasó más de un año como preso político, está sufriendo «hostigamiento» de parte de las autoridades policiales, según denunció este jueves el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Balza salió de los calabozos el pasado 14 de enero luego de «permanecer un año injustamente secuestrado». Aunque regresó a su hogar, Vente advirtió que se han instalado funcionarios policiales a las afueras de su residencia.

«Desde Vente Venezuela denunciamos el hostigamiento contra nuestro compañero y periodista Julio César Balza», dijo el Comité. «Durante las últimas 48 horas nos reporta presencia policial en las inmediaciones de su hogar», acotó.

Vente publicó dos fotografías tomadas desde un edificio. En las imágenes se puede ver a una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y a dos vehículos sospechosos estacionados en la calle residencial.

ALERTA POR BALZA

De acuerdo a la denuncia, el miércoles se estacionó una patrulla plenamente identificada de la PNB. Aunque el carro policial se retiró, este jueves amaneció «dos vehículos sin placa, ni identificación alguna».

«Alertamos a la comunidad internacional sobre este nuevo acto de hostigamiento y persecución que en nada contribuye a la «paz y la reconciliación» que el régimen profesa», detalló Vente.

De igual forma, alertó de la grave situación en la que se encuentra Balza, quien no ha pasado ni dos meses en libertad. «La integridad física y la seguridad de Julio podría estar en riesgo en este momento», añadió.

La denuncia sobre el caso de Balza se dio unos pocos días después de que Jorge Rordríguez, presidente de la Asamblea Nacional, asegurara de que en el país «se puede hacer periodismo sin temor a represalias».

Balza fue uno de los más de 20 periodistas y trabajadores de la prensa que fueron excarcelados en las últimas semanas. Sin embargo, ONG alertan que todavía hay cientos de presos políticos en los calabozos del país.