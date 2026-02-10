Jorge Rodríguez dice que no habrá elecciones en el país en un «periodo inmediato»

(EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la «estabilidad» en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

«Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato», afirmó Rodríguez en la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, que en este caso ha sido Newsmax, un medio conservador de la órbita de Donald Trump que se ha desplazado a Caracas.

El presidente de la Asamblea, que es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que primero buscan asegurar «la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela».

En la entrevista con el periodista Rob Schmitt, conocido comunicador y comentarista conservador, Rodríguez abrió la puerta a los comicios si se «logra avanzar en la estabilización nacional» y se pacta «un acuerdo con todos los sectores de la oposición».

La conversación fue difundida con doblaje en inglés para Jorge Rodríguez, cuyas intervenciones en español no se pueden escuchar completas.

#10Feb | El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la «estabilidad» en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte… pic.twitter.com/OgIAAijp2r — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 10, 2026

JORGE RODRÍGUEZ SOBRE VENEZUELA

Rodríguez y Schmitt también hablaron sobre la industria petrolera, que el gobierno chavista está abriendo a las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses.

El presidente de la Asamblea reconoció que, económicamente, Venezuela ha atravesado «dificultades bajo el bloqueo» y que el Gobierno ha «cometido algunos errores». Pero que este momento abre una «oportunidad de oro» para «ir hacia adelante. Y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado».

«Tenemos una gran posibilidad de trabajar. Y como ha dicho Trump hay mucho que hacer. Lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela», explicó el líder chavista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «ESTÁ EN MARIPÉREZ»: VENTE NIEGA QUE JUAN PABLO GUANIPA SE ENCUENTRE EN SU CASA

Respecto a su relación con la Administración Trump, Rodríguez ha reconocido que «en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido. Ha sido muy intenso». Pero que existe la oportunidad de construir una relación de «beneficio mutuo». «Tenemos un futuro brillante por delante», ha agregado.

Desde la captura de Maduro y la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Venezuela ha reformado su ley de hidrocarburos para permitir la inversión estadounidense. Ha vuelto a comercializar su petróleo a través de la tutela económica de Estados Unidos. Y ha empezado un proceso de excarcelación de centenares de presos políticos. Además, está debatiendo una amplia ley de amnistía para la «reconciliación» en el país.

Todo esto, entre la expectativa de las organizaciones civiles y la oposición del verdadero alcance de esta reconciliación anunciada por el Gobierno chavista. Así como del impacto económico que tendrá esta nueva etapa entre Caracas y Washington.

EFE