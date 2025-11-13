«El diablo cobra, no hace favores gratis a nadie»: Lo que dijo Cabello a la oposición en medio del despliegue de EEUU en el Caribe

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición está «desesperada» y señaló que los Estados Unidos no le hace favores a nadie.

«Hay gente que está desesperada, que le venden el alma al diablo, cuando el diablo les venga a cobrar no digan nada. El diablo cobra, no le hace favores de gratis a nadie y llámese diablo: el imperialismo. El imperialismo no le hace favores a nadie», dijo Cabello en su programa televisivo.

«Ya lo que están pidiendo es que le caiga a Venezuela un asteroide», añadió, al tiempo que aseguró que la oposición ha pedido «las cosas que han pedido, pero que afortunadamente para el país, estas peticiones no han ocurrido, ni van a ocurrir tampoco».

En esta línea, indicó que la oposición ya no logra «engañar a nadie».

🔴 #AHORA | Diosdado Cabello: “Las que mienten descaradamente, las que engañan, las que andan vendiendo humo todos los días para ver quién les compra, ya no engañan a nadie (…) Hay gente tan desesperada que le vende el alma al diablo; cuando el diablo les venga a cobrar, no… pic.twitter.com/bVtAyr4sMy — El Cooperante (@El_Cooperante) November 13, 2025

ACUSACIÓN CONTRA LA ONU

Por otra parte, Diosdado Cabello, criticó la forma en la que la ONU se está refiriendo al conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos en el Caribe.

«Estos son unos descarados. Señores de la ONU, aquí no hay tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, aquí hay una agresión de EEUU contra Venezuela. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Una agresión de un país, hablando desde el punto de vista armamentista superpoderoso, contra un país pobre», indicó.

«La agresión no tiene que ver con drogas, terrorismo o bandas criminales; tiene que ver con apoderarse de los recursos naturales de Venezuela”, señaló. “Estos (la ONU) comienzan a dar vueltas que tensiones, ¿Cuál tensión? No hay ninguna, porque ellos esperan que con las tensiones Venezuela diga ‘ellos tienen razón y listo’», añadió.

ADVERTENCIA DE CABELLO

Diosdado Cabello insistió en que Estados Unidos busca derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, pero advirtió que cualquier intento de acción directa contra los líderes del chavismo tendría graves consecuencias.

«De hacerle algo a alguno de nosotros, lo que venga después… ay, Dios querido. No digan que no se los dije», expresó Cabello de forma enfática.

Asimismo, aseveró que el chavismo no se reduce a una figura política, sino que representa «un movimiento profundamente arraigado en el pueblo venezolano. Como cuando Chávez dijo, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo».