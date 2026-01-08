Jorge Rodríguez anunció la liberación de «un número importante» de presos políticos: «Hay venezolanos y extranjeros»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un grupo importante de presos políticos.

«El gobierno ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», dijo Rodríguez en rueda de prensa.

«Considérese este gesto del gobierno de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», añadió.

#8Ene | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un grupo importante de presos políticos. Video: VTV pic.twitter.com/x3DbqpYgpV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 8, 2026

Rodríguez destacó que esta medida la tomaron a «sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela».

”Nosotros no estamos hablando con ningún sector extremista, puesto que son la negación de la política. Estamos hablando con las instituciones, organismos y organizaciones políticas que han atendido a lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ya lo mencionamos, es un gesto unilateral del Gobierno afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todos, sin distingo de tintes políticos», apuntó.

«Todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional», acotó.

Asimismo, señaló que esto forma parte de «los esfuerzos que todos debemos hacer para la unión nacional para la convivencia pacífica».

Cuando le preguntaron sobre la continuidad de excarcelaciones, aclaró que se sabrá próximamente. «En las próximas horas verán, es un número importante de venezolanos y personas extranjeras».