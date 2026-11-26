La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, activó el plan piloto de atención integral para adultos mayores junto a la Cruz Roja Venezolana, con el que esperan atender a los adultos mayores casa por casa.

«Yo agradezco que a través de las organizaciones de las juntas de condominio podamos llegar, con el permiso de ustedes, a sus casas y poder brindar atención integral», indicó Rodríguez.

«Lo primero, atender qué vulnerabilidad, hacer diagnóstico, si hay necesidad de atención médica, de garantizar los medicamentos, si hay algún tipo de soledad, también los adultos mayores se sienten muchas veces solos y allí poder tener atención integral», añadió.

#EnVideo📹| Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que tras los sismos del pasado #24Jun, fueron afectados muchos adultos mayores, y tras estos eventos ordenó la creación de un programa para los edificios afectados y atención a este sector vulnerable. En ese sentido, la jefa de Estado indicó que las áreas de Atención Integral de Salud se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, e invitó a las juntas de condominio a unirse para atender a los adultos mayores que residen en los edificios y poder brindar una ayuda integral en conjunto con la Cruz Roja Venezolana. Rodríguez agradeció a los voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja Venezolana por la atención que han brindado al pueblo luego del doblete sísmico. — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 26, 2026

La mandataria resaltó que esperan llegar a cada adulto mayor que lo necesite. «Lo siento de mucho corazón, quiero irme apartamento por apartamento para atender esas vulnerabilidades».

«He pedido que se incorporen los circuitos de las casas de abuelos y el programa Emprender Juntos para que podamos dar financiamiento a adultos mayores que quieran tener algún tipo de emprendimiento», dijo.

4.000 VOLUNTARIOS A DISPOSICIÓN DEL PROGRAMA

El presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, aseguró que estarán a disposición del programa los 4.000 voluntarios que integran el organismo que preside.

«Presidenta quiero agradecerle por impulsar este plan de apoyo integral del adulto mayor y que la Cruz Roja pueda acompañar al Ministerio de Salud con esta tarea tan importante, de la cual estamos muy orgullosos de acompañarlos», señaló.

#EnVideo📹| Presidente de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, señaló que cuidar a los adultos mayores es un deber moral por representar la memoria, identidad e historia del país. Además, agradeció el impulso del Plan de Atención Integral, al poner a disposición la labor de más de cuatro mil voluntarios desplegados en toda Venezuela. — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 26, 2026



El plan ofrecerá atención integral a los adultos mayores, dando prioridad a los que están en situación de vulnerabilidad, que viven solos, que tienen alguna enfermedad que les genera alguna discapacidad.

El plan incluye acompañamiento, entrega de medicamentos, ayuda psicológica y diferentes actividades.