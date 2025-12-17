Venezuela

«Escalada de amenazas» de Trump a Venezuela fue expuesta por Maduro ante el secretario general de la ONU

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Nicolás Maduro sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, luego de la orden de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de bloquear el paso de los buques petroleros sancionados.

Contents

El gobierno emitió un comunicado brindando detalles sobre la conversación. Desde un principio, afirmó que Maduro alertó a Guterres «sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional».

Leer Más

El mensaje de María Corina a Petro: «A Colombia le conviene una transición ordenada»
Francisco Torrealba asegura que ministros chavistas «deben estar ganando por el orden de los Bs. 700»
Trump reveló de que se trata la segunda fase del «histórico» acuerdo entre Israel y Hamás

Maduro denunció ante la Secretaría General las órdenes de Trump, quien «afirmó que el petróleo, las riquezas y el territorio venezolano le pertenecían». También condenó el «asedio político, diplomático y económico» sobre Venezuela.

«Subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz», aseveró el comunicado.

PIDE «DEFENDER LA DIPLOMACIA»

El líder del oficialismo consideró que hay una «intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares». De igual forma, aseguró que Estados Unidos cometió «piratería moderna» al incautar un petrolero la semana pasada.

Maduro «calificó estas acciones como parte de una diplomacia de la barbarie». «Es ajena a la convivencia internacional», agregó, al mismo tiempo que «reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PERLAZO DE GUSTAVO PETRO SOBRE MADURO EN MEDIO DE LAS TENSIONES POR EL DESPLIEGUE DE EEUU EN EL CARIBE

Comunicado del gobierno de Maduro

De acuerdo al comunicado, Guterres manifestó su «compromiso con el derecho internacional» y su «solidaridad con el pueblo venezolano». Como ha hecho en otras ocasiones, llamó a «evitar cualquier escalada o confrontación».

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la ONU no se ha pronunciado públicamente sobre los últimos eventos en la crisis. Voceros del gobierno de Maduro y de otros organismos han condenado las declaraciones de Trump.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Jorge Rodríguez: «Anda a decirle narcotraficante al coñ* de tu madre, María Corina Machado»
Venezuela
Alerta sanitaria por más de 60 casos de infección por salmonela, hay 13 hospitalizaciones en EEUU
EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, 17 de diciembre, que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y expresó que los quiere de vuelta. 
Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EEUU y los «quiere de vuelta»
EEUU