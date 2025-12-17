«Escalada de amenazas» de Trump a Venezuela fue expuesta por Maduro ante el secretario general de la ONU

Nicolás Maduro sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, luego de la orden de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de bloquear el paso de los buques petroleros sancionados.

El gobierno emitió un comunicado brindando detalles sobre la conversación. Desde un principio, afirmó que Maduro alertó a Guterres «sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional».

Maduro denunció ante la Secretaría General las órdenes de Trump, quien «afirmó que el petróleo, las riquezas y el territorio venezolano le pertenecían». También condenó el «asedio político, diplomático y económico» sobre Venezuela.

«Subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz», aseveró el comunicado.

PIDE «DEFENDER LA DIPLOMACIA»

El líder del oficialismo consideró que hay una «intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares». De igual forma, aseguró que Estados Unidos cometió «piratería moderna» al incautar un petrolero la semana pasada.

Maduro «calificó estas acciones como parte de una diplomacia de la barbarie». «Es ajena a la convivencia internacional», agregó, al mismo tiempo que «reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz».

De acuerdo al comunicado, Guterres manifestó su «compromiso con el derecho internacional» y su «solidaridad con el pueblo venezolano». Como ha hecho en otras ocasiones, llamó a «evitar cualquier escalada o confrontación».

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la ONU no se ha pronunciado públicamente sobre los últimos eventos en la crisis. Voceros del gobierno de Maduro y de otros organismos han condenado las declaraciones de Trump.