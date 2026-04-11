Venezuela

Jorge Arreaza reveló nueva cifra de personas que han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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Foto: Asamblea Nacional

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, dio a conocer el viernes que hasta la fecha han recibido un total de 11.599 solicitudes.

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En una publicación en redes sociales, el diputado precisó que las autoridades han otorgado 8.351 libertades plenas en el marco de la aplicación de este instrumento jurídico.

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La normativa, agregó, ha beneficiado a más de 8 mil ciudadanos en menos de dos meses, abarcando tanto a personas encarceladas como a quienes cumplían regímenes de presentación. Arreaza detalló que 314 beneficiarios recuperaron su libertad tras estar en prisión y otros 8.037 finalizaron sus restricciones judiciales.

El parlamentario describió la ejecución de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como «rápida, eficiente y oportuna» al compararla con procesos similares a nivel internacional. Además, atribuyó este desempeño a la articulación de los órganos de justicia venezolanos y a la «voluntad política» del Ejecutivo.

ARREAZA RECHAZA CUESTIONAMIENTOS A LA LEY

Arreaza manifestó su desacuerdo con los cuestionamientos hacia la aplicación de la norma y sostuvo que buscar la inclusión de casos que no figuran en el texto «no contribuye a la convivencia ni a la paz». En ese sentido, el vocero defendió que la ley impulsa avances en el entorno social y favorece un «reencuentro nacional».

La Asamblea Nacional sancionó esta ley el pasado 19 de febrero de 2026 para atender sucesos políticos registrados desde 1999, aunque mantiene restricciones para delitos específicos. No obstante, la implementación mantiene divididas las opiniones de sectores políticos y organizaciones civiles.

Familiares de detenidos y diversos activistas de derechos humanos han expresado dudas sobre el manejo de las solicitudes. Estos sectores han puesto en duda la «transparencia del proceso y el alcance de los beneficios otorgados» a los solicitantes durante las últimas semanas.

 

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