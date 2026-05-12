John Barrett y Jacqueline Faría se reunieron para hablar de «las exportaciones de energía» binacionales

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, sostuvo este lunes una reunión con la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, y abordaron las exportaciones de energía del país.

La Embajada estadounidense informó en redes sociales sobre esta reunión de trabajo de Barrett. También publicó una fotografía del equipo diplomático junto a la ministra de Transporte de «las autoridades interinas».

La reunión estuvo enfocada en «la ampliación de las exportaciones de energía» de Venezuela. «El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases de Donald Trump (presidente de Estados Unidos)», concluyó Barrett.

FARÍA SOBRE LA REUNIÓN

Por su parte, la ministra Jacqueline Faría aseguró que se trató de un «encuentro estratégico» con Barrett. El objetivo fue «poner sobre la mesa la realidad y el potencial de nuestro sector transporte».

«Venezuela está lista para trabajar, pero necesitamos suministros confiables y el acceso soberano a repuestos originales para nuestro sistema Metro y la flota de autobuses adquiridos por el gobierno nacional», dijo Faría, pidiendo el levantamiento de las sanciones y una «mayor libertad en las licencias».

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Faría detalló que planteó a Barrett «elevar la categoría de nuestros aeropuertos y aerolíneas»; la posible adquisición de nuevos autobuses, repuestos especializados y puentes de guerra; y la modernización de los muelles y sistemas de dragado.

Barrett ha tenido diversas reuniones con las autoridades venezolanas, a la vez que insiste en la aplicación del plan de Trump para el país. La semana pasada, tuvo un encuentro con la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con Barrett tras su llegada a Caracas. En el encuentro se abordó la formación de una «asociación productiva y estratégica» entre Estados Unidos y Venezuela, según el Palacio de Miraflores.