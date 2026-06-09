John Barrett dice que exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron el «nivel más alto en siete años»

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró este lunes, 8 de junio, que las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron el «nivel más alto en siete años».

Así lo señaló por medio de la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Caracas de la red social X (antes Twitter).

«Las exportaciones de petróleo de Venezuela han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios. El nivel más alto en siete años y es resultado del plan de tres fases del secretario (Marco) Rubio y el presidente (Donald) Trump», señaló el funcionario por medio de la publicación.

«La colaboración continua entre las autoridades interinas y los inversores privados impulsa la recuperación económica y una mayor prosperidad tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano — JB», se agregó en el mensaje.

PRODUCCIÓN PETROLERA

Según cifras oficiales recogidas en el informe publicado en mayo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción de crudo de Venezuela aumentó desde enero hasta abril un 22,9 %.

La OPEP precisó que en abril Venezuela produjo un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), mientras que en marzo fueron 1.095.000 bpd.

En tanto, la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, señaló a finales de mayo que la producción petrolera estaba en unos 1.200.000 bd.

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras. Superando, en más de 50 %, los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.