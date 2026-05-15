Javier Tarazona, Guanipa y Superlano convocan a actividades por la «justicia y libertad de todos los venezolanos»

El activista Javier Tarazona, director de Fundaredes y preso político por más de 1.600 días, convocó a una serie de actividades en el estado Táchira, y que se extenderán por todo el país, para exigir la «justicia y libertad de todos los venezolanos»

Tarazona publicó un video en el que convocaba a una actividad para este sábado, 16 de mayo, en el Colegio de Ingenieros de San Cristóbal. «Estaremos los excarcelados políticos que vivimos un cautiverio de conciencia».

Junto a Tarazona estarán los también activistas y expresos políticos Emilio Negrin, Yandir Loggiodice, Guillermo López, Biaggio Pilieri, Jeancarlos Rivas, Juan Freites, William Dávila Barrios, Roland Carreño, Carlos Azuaje, Emil Brandt, Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa.

«Somos voces de esperanza que estaremos animando en esta asamblea y varios rincones del estado Táchira este fin de semana. Demandamos finalmente la justicia y libertad para todos los venezolanos», acotó Tarazona.

TARAZONA CONVOCA A LA CIUDADANÍA

Tarazona, quien pasó 1675 días privado de libertad hasta su excarcelación en febrero, dijo que defienden «la vida, esperanza y libertad». En tal sentido, instó a la ciudadanía a apoyar esta serie de actividades.

«Que los ocho millones de venezolanos que están fuera puedan retornar y que los más de 600 privados de libertad puedan salir de las mazmorras de este país», detalló el activista.

Tarazona precisó que la primera actividad se hará en San Cristóbal, pero luego visitarán otras localidades tachirenses, como Colón, Táriba y La Grita. «Estemos todos allí. Voces de la esperanza por una Venezuela que no se rinde», afirmó.

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Aunque las actividades comenzarán este fin de semana en Táchira, se extenderán por todos los rincones del país. «Vivimos un secuestro que pretendió callar la realidad, pero las rejas nunca pudieron detener nuestra conciencia», sentenció Tarazona.

Tarazona es uno de los cientos de presos políticos que fueron excarcelados tras los hechos del 3 de enero. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales alertan que todavía habría unas 600 personas privadas de libertad.