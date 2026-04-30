Jacqueline Faría tras vuelo de American Airlines: «El país se siente listo para recibir a todas las aerolíneas»

La ministra para el Transporte, Jacqueline Faría, reafirmó la disposición del país para seguir recibiendo a aerolíneas de todo el mundo y fortalecer la conectividad de Venezuela.

Durante un evento desde el aeropuerto de Maiquetía con motivo del primer vuelo de American Airlines, destacó la nueva fase de la aerolínea norteamericana en el país. «Viene para quedarse, con dos vuelos diarios, uno que comienza el día de hoy y otro que se suma el 21 de mayo».

«En nombre de nuestra presidenta Delcy Rodríguez estamos acá para darles la bienvenida, a esta línea aérea y a todas las que ya han llegado y las que están tocando las puertas de este país que quiere conectarse con el mundo. Nosotros sentimos el gran placer de volver a abrir las puertas para el mundo entero», señaló Faría.

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«Ya volvieron las líneas europeas, ya está entrando la línea norteamericana y así Sudamericana, Norteamérica, Asía, África, somos el eje de conexión y así nos queremos ofrecer», acotó.

En este sentido, destacó el gran número de pasajeros que esperan durante el presente año. «Nosotros esperamos más de 100.000 pasajeros al año. De 7200 a 8000 pasajeros mensuales. Esto implica para el aeropuerto un gran canje económico, una gran movilización y para eso nos hemos preparado con inversión en mejoras en todo el aeropuerto que están en pleno desarrollo».

«Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas aéreas. Tenemos la capacidad para atenderles. En ese vuelo vienen personalidades del transporte para continuar estableciendo las nuevas rutas para esa relación de Venezuela con Estados Unidos y con el mundo entero», concluyó.