Parlamento Europeo pide mantener sanciones a Venezuela si no hay avances hacia la democracia

(EFE).- El Parlamento Europeo urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea (los gobiernos europeos) a que no levante ninguna de las sanciones que impone a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela hasta que el país no adopte «medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia».

En una resolución que salió adelante por 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones, los eurodiputados señalan que entre estas medidas deben figurar la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición democrática y el establecimiento de una hoja de ruta creíble para unas elecciones libres y justas.

El texto, negociado esta semana y firmado por populares, ultraconservadores y liberales, reunió finalmente los votos de una mayoría de los grupos en el hemiciclo pese a que sobre la mesa había enmiendas que sugerían una reducción gradual de las sanciones a Venezuela como la que favorece España y la condena explícita a la injerencia de Estados Unidos en este país.

Aunque esas enmiendas no salieron adelante, socialdemócratas y otros grupos progresistas votaron igualmente a favor del texto en su conjunto, centrado en la ley de amnistía venezolana.

El PSOE aseguró en un comunicado que han votado a favor del texto final porque incluye un «llamamiento firme al respeto al derecho internacional» e «importantes mejoras» respecto a la propuesta original. En cualquier caso, recalcaron que su posición la recogen sus enmiendas sobre el levantamiento gradual de sanciones y la condena expresa a EE.UU., que no obtuvieron una mayoría.

LA AMNISTÍA EN VENEZUELA

La Eurocámara lamenta que este proceso de amnistía «no haya permitido liberar incondicionalmente a todos los presos políticos, ya que sigue habiendo al menos 470 detenidos injustamente en condiciones inhumanas».

Añade que «su derogación prematura, su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria» no sientan las bases necesarias para la reconciliación política.

Los eurodiputados piden la liberación «plena e incondicional» de todos los detenidos arbitrariamente por motivos políticos, que deben además recuperar sus derechos civiles y políticos, y advierten de que «la ley de amnistía no debe aplicarse en ningún caso para proteger a los responsables de violaciones de los derechos humanos, a quienes se les debe exigir plena responsabilidad».

🇻🇪 Venezuela es un Estado criminal. Exigimos liberación inmediata de todos los presos políticos, sanciones más duras, bloqueo total de cuentas de la familia del régimen y fin de su financiación por parte de la Comisión de populares y socialistas. pic.twitter.com/ewBGuqO7tr — Jorge Martín Frías (@jm_frias) April 30, 2026

Para la Eurocámara, el régimen debe «poner fin inmediatamente a la represión y reformar las principales instituciones judiciales, policiales y electorales, también mediante el cierre de todas las instalaciones utilizadas para la detención arbitraria, los malos tratos y la tortura», así como acabar con la persecución política y con las restricciones a los presos políticos.

Desde el PP, por su parte, la eurodiputada Dolors Montserrat criticó que, mientras la Eurocámara insta a frenar el levantamiento de sanciones, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya invitado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid.

«Quien blanquea tiranos, no debe sentarse a la mesa de Europa», advirtió.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, propuso en febrero que la UE levante las sanciones contra Rodríguez, como había propuesto España, si bien aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

EFE