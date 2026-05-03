Jacqueline Faría se reunió en Maiquetía con el subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU, de esto conversaron

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, se reunió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con Ryan McCormack, subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU, para abordar temas referentes al área como la conectividad aérea, el fortalecimiento técnico del sector y el intercambio comercial.

En su cuenta de Instagram, la titular de la cartera indicó que el encuentro se llevó a cabo en el salón Aponwao, aprovechando la reciente reanudación de vuelos entre ambas naciones. Asimismo, dicho encuentro sucedió tras un periodo de siete años en el que las operaciones comerciales permanecieron suspendidas por razones políticas.

El restablecimiento de rutas aéreas entre Venezuela y Estados Unidos centró gran parte de la discusión entre Faría y el alto funcionario de Washington. «Tratamos el retorno de los vuelos de aerolíneas tanto estadounidenses como venezolanas hacia los Estados Unidos», informó la ministra.

En ese sentido, destacó que las partes evaluaron la mejora técnica del sistema de transporte, contemplando la compra de repuestos para equipos aéreos, terrestres y acuáticos. Resaltó que el plan de trabajo incluye también programas de formación para el personal y procesos de transferencia tecnológica para modernizar la flota nacional.

En materia económica, los representantes exploraron la creación de rutas específicas para llevar productos venezolanos directamente al mercado estadounidense. Dicha iniciativa busca aprovechar la apertura diplomática para expandir los lazos comerciales y fortalecer la balanza de pagos bilateral.

Faría enfatizó que Venezuela trabaja para mostrarse ante la comunidad internacional como un país «en paz» y con la meta de impulsar el desarrollo económico. Igualmente, la ministra destacó el interés nacional por consolidar la estabilidad financiera a través de estas nuevas alianzas.

REESTABLECIMIENTO DE VUELOS DIRECTOS CON EEUU

Este diálogo político ocurre justo después de que un avión de American Airlines aterrizara en Maiquetía proveniente de la ciudad de Miami. El aterrizaje de dicha aeronave representó el fin de la restricción de siete años que impedía las conexiones directas entre los dos países.

Representantes de Estados Unidos calificaron esta reactivación como un «paso fundamental» para robustecer la conectividad y la economía de la región. Además, el acercamiento bilateral obedece a los recientes acontecimientos políticos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.