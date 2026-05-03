¿Bajará la inflación? Lo que pronostica un economista para los próximos meses en el país

El economista Luis Oliveros pronosticó que la inflación bajará en los próximos meses debido a que, en abril, la variación del precio del dólar en Venezuela se mantuvo relativamente estable; una política que, según dijo, pareciera que el Gobierno aplicará continuamente.

En entrevista con el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Oliveros resaltó que la relativa estabilidad que tuvo el tipo de cambio en abril fue mucho mayor a la de meses previos.

«En abril tuvimos una variación del tipo de cambio mucho menor de la que tuvimos en meses anteriores y eso va a llevar a que la inflación disminuya. Pareciera que la política del Gobierno va a apuntar a volver a bajar esa variación, y (en consecuencia) a bajar considerablemente la inflación», subrayó.

Por otra parte, Oliveros reveló las razones por las que el Ejecutivo colocara el ingreso en dólares. En sus palabras, así lo atas a «que si se mueven las divisas, si tú lo anclabas solamente en bolívares, la inflación y la devaluación se lo iban a comer».

«Si tú tienes 1.000 bolívares, te aumenté el sueldo en 1.000 bolívares, tal vez en 4 o 5 meses, en términos reales ya no serían 1.000, sino 900, 800 o menos», explicó el también profesor.

Abril tuvimos una variación del tipo de cambio mucho menor de la que tuvimos en meses anteriores y eso va a llevar a qué la inflación disminuya. Pareciera que la política del gobierno va a apuntar a volver a bajar esa variación y a bajar considerablemente la inflación…… pic.twitter.com/xXJUZ95NBp — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 3, 2026

OLIVEROS PREVÉ CAMBIOS EN LA LEY DEL TRABAJO

Por otro lado, Oliveros criticó la Ley del Trabajo actual por ser «contraria» a la empresa privada y al Gobierno. Señala que mientras se llame a un incremento de sueldo, «eso se convertirá en una bola de nieve con el tema de los pasivos laborales».

«Entonces, creo que más temprano que tarde se van a tener que sentar a cambiar esa Ley del Trabajo, lo que será una excelente noticia», dijo.

En otro ámbito, se sinceró al comentar que el país enfrenta numerosos problemas que impiden que haya una «recuperación económica mágica» como muchos esperan.

«Creo que hay que entender que Venezuela tiene muchísimos problemas, que tiene muchos inconvenientes y que los cambios que mucha gente está esperando que ocurran y que ocurran muy rápido, van a tardar. Creo que se ha vendido como una especie de recuperación económica mágica, que no va a ocurrir», concluyó.