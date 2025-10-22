IVSS reveló la fecha en la que pagará el primer mes de aguinaldos a los pensionados y se desatan las críticas en redes

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este miércoles, 22 de octubre, pagará el primer mes de aguinaldo a los pensionados.

El organismo acompañó este anuncio con la noticia de que también pagarán la pensión correspondiente al mes de noviembre.

En este sentido, recordó que estos pagos serán abonados directamente a las cuentas de los beneficiarios, por lo que invitó a los adultos mayores a utilizar la banca electrónica.

Los pensionados recibirán un total de 260 bolívares, dado que el salario mínimo establecido por el gobierno de Nicolás Maduro el 15 de marzo de 2022 es de 130 bolívares.

Según el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en el mercado oficial para este miércoles es de 210,28 bolívares. Con esta tasa de cambio, los pensionados recibirán el equivalente a 1,24 dólares.

LOS COMENTARIOS EN REDES SOBRE EL PAGO DEL AGUINALDO

@cesarmuro3: ¿No les da pena cuando depositan esos montos?

@maryoriejimenez17: ni para el losartán alcanza

@joalyc: Hay Dios mío pobre mi madre, que tiene que comprar una cajita de pastillas y cuesta 2000

@hozkars2006: Que bien compraré un cachito de pan de jamón y lo partiré por la mitad para el 24 y 31

@herminiaescalona3: Buenos hoy amanecemos con 0.62 $ que son 130 bs. Que tristeza, tantas carencias lo que pagan están son los abuelos.

@viejaliz3: Leyendo todas las quejas (comentarios), lo que puedo decir además, es que esa pensión no me regaló ningún gobierno. Yo tuve, así como muchos, tuve que cotizar al IVSS, las 750 semanas de ley y muchísimas más, pues laboré casi 40 años, para que hoy me devuelvan esa miseria.

@leo32campos: No alcanza ni para comprar 10 panes salados que tristeza

@valerozuly: Mes de noviembre 130 Bs + 130 de aguinaldo 260 Bs, me alcanza para una harina PAN

@cruzdejesus.urbaneja: A esta gente no les da vergüenza publicar eso una pensión de menos de un dólar más gastan en la publicidad

@florezgonzalezomarantonio: Tremendo aguinaldo esto no me alcanza ni para la cajita de fósforo porque engañan