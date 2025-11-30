Investigarán denuncia de adulta mayor quien fue la voz de famoso comercial de limpiador de pocetas

Venezuela

Valentín Romero
El Ministerio Público anunció este sábado la designación de un fiscal para investigar la denuncia de Josefa Hidalgo, adulta mayor recordada por ser la voz del famoso comercial del limpiador de pocetas MAS, la cual señaló que posee un inmueble que se encuentra «invadido» desde hace más de ocho años.

«El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que el MP, en respuesta inmediata a la petición de la adulta mayor Josefa Hidalgo de 90 años de edad, designó a la Fiscalía 30 Nacional, Especializada en Materia de Restitución de vivienda», reza una publicación de la cuenta de la fiscalía en Instagram.

Asimismo, señalaron que esta designación se da en consonancia a la denuncia interpuesta por la víctima a través de las redes sociales, sobre la ocupación de un inmueble de su propiedad.

DENUNCIA DE HIDALGO

Fina Hidalgo, como la llaman sus conocidos, hizo la denuncia esta semana por las redes sociales, advirtiendo que el caso ya tenía un año en la fiscalía y no había obtenido ninguna respuesta.

«Yo soy dueña de una residencia en Los Rosales en Caracas que en este momento está en franco deterioro y quienes la habitan se niegan a desalojarla», dijo Hidalgo en su denuncia hecha en video.

Asimismo, destacó que desde hace unos meses el fiscal general calificó este tipo de ocupaciones como ilegales.

«Señor fiscal general, Tarek William Saab, mi caso no es un caso menor, es el caso de una mujer de 90 años de edad que necesita, urge, recuperar su propiedad. Señor fiscal yo espero que se me dé pronta la restitución de mi propiedad», precisó en el metraje.

«En vida es cuando hay que hacer la justicia, por eso yo me he puesto en manos de Dios y en manos del Ministerio Público, que desde hace un año lleva mi causa ante la Fiscalía 11 de Caracas (…) Señor fiscal esa residencia la adquirí con gran sacrificio junto con mi esposo, Antonio del Nogal, que en vida destacó como un conocido locutor y abogado», sentenció Hidalgo en su publicación.

