Investigación a estacionamientos también abordará clínicas, parqueros y garantías de seguridad

El diputado José Gregorio Correa, miembro de la Comisión Especial para investigar los precios de los estacionamientos privados, informó este jueves que las averiguaciones también abordarán a las clínicas y hasta parqueros.

Correa habló con la prensa antes de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y mencionó esta investigación. El objetivo, según el diputado, es establecer un marco regulatorio que frente las tarifas «desproporcionadas».

«No solo se trata de los centros comerciales, también de las clínicas, donde se registran tarifas excesivas. Es una situación que afecta directamente la economía familiar», detalló Correa.

El parlamentario explicó que esta regulación no solamente abarcará a los establecimientos formales. Al contrario, la comisión también pretende investigar las operaciones de los llamados «parqueros» o «cuidadores».

CORREA: «SALE MÁS CARO ESTACIONARSE»

Correa aseguró que algunas personas cobran entre 4 y 5 dólares por estacionar los carros en plena vía pública. Asimismo, denunció el uso de conos para apartar puestos o amenazas de dañar los vehículos si no se hace el pago.

«Hay gente que va a hacer una compra de 5 dólares y el estacionamiento le cuesta 6. Sale más caro estacionarse que comerse un helado», detalló Correa, quien alertó que esta situación afecta las ventas y la producción del país.

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Por otra parte, criticó a las empresas que se deslindan de la responsabilidad en caso de robos o daños. Ante las denuncias de precios elevados, Correa condenó que no hay garantías de seguridad.

Correa, junto a los diputados Pedro Carreño y Francisco Torrealba, recibieron a las autoridades nacionales para abordar la investigación. En tal sentido, confirmó que se ha hecho un «trabajo de fiscalización» para verificar las denuncias.