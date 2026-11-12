«Invéntense una vaina buena»: Cabello desmintió rumores sobre su salida a Panamá y la compra de tres apartamentos

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, desmintió los rumores sobre su exilio a Panamá junto a su familia.

«Ahora que yo me voy a Panamá ¿Es que me voy? Invéntense una vaina buena, vale. Que yo me voy a Panamá. Yo nunca en mi vida he ido a Panamá. Que Daniella que compró tres apartamentos», dijo Cabello durante su programa televisivo.

«No tienen algo en el cerebro que les funcione, que les mande. ¿Dónde están los papeles de la compra de ese apartamento? Eso es fácil, usted va a la notaría y ahí está, eso es facilito», añadió.

Para finalizar, hizo énfasis en que presenten las pruebas. «¿Dónde está mi solicitud de asilo a Panamá?».

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Diosdado Cabello desmintió anoche el rumor de que está gestionando su salida a Panamá. Dijo que nunca se hubiera ido para Panamá, negó que su hija Daniela hubiera comprado tres apartamentos y pidió que muestren los papeles y la supuesta solicitud de asilo. https://t.co/U4J9JKGsP6 — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) November 12, 2026

Los rumores comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales luego de que el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, asegurara en una entrevista concedida a NTN24 que había recibido información sobre una supuesta salida de Cabello hacia ese país.

Según Cochez, el dirigente venezolano estaría buscando un acuerdo con Estados Unidos que le permitiera abandonar Venezuela y obtener asilo político en Panamá. También afirmó que su hija, Daniella Cabello, habría adquirido tres apartamentos de lujo en el exclusivo sector de Santa María, en Ciudad de Panamá, valorados en más de un millón de dólares cada uno, presuntamente como parte de los preparativos para su eventual llegada.

Sin embargo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, aseguró este miércoles que desconocía una eventual solicitud de asilo por parte de Cabello y pidió evitar especulaciones sobre el tema.