Del cambio de logo a la simplificación: Seniat no solicitará algunos documentos para acortar tiempo de respuestas

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ya no solicitará una serie de documentos en físico, en el marco de una serie de medidas la «simplificación de trámites» del ente.

Román Maniglia, superintendente del Seniat, informó de la medida en sus redes sociales. «Hemos suprimido la solicitud en físico de una serie documentos que ya forman parte de los expedientes de los auxiliares de aduanas», indicó.

El Seniat ya no solicitará en físico la copia de la cédula de identidad, el RIF, la declaración del impuesto sobre la renta (ISLR) y Registro Mercantil consignado, además de «documentos que se encuentran en el Sistema Aduanero Automatizado (Sidunea)» y los que tienen código QR.

«Tampoco se requerirán poderes que ya hayan sido recibidos por la aduana respectiva y estén vigentes, planillas y soportes de pago de tasas por consultas de clasificación arancelaria y de valoración, formatos internos utilizados por los funcionarios para la conformación de expedientes como hojas de rutas», explicó Maniglia.

«SELECTIVIDAD» EN EL SENIAT

Por otra parte, el Seniat afirmó que activó «criterios de selectividad para el reconocimiento y verificación de mercancía». Esta medida implica que «aquellos catalogados en verde no sean objeto de reconocimiento documental y físico» y «serán despachadas de forma expedita».

«Serán despachadas de forma expedita, el canal amarillo solo será objeto de reconocimiento documental y al canal rojo se le aplicará el reconocimiento físico–documental, en consistencia con las buenas prácticas internacionales», apuntó.

El superintendente del Seniat subrayó el propósito de las medidas es «agilizar y facilitar el comercio internacional» y el tránsito de mercancías, tanto para la importación como la exportación de productos.

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Siguiendo los lineamientos de nuestra presidenta @delcyrodriguezv, avanzamos en la simplificación de trámites para agilizar y facilitar el comercio internacional. Por disposición de esta Superintendencia, a partir de este 14 de septiembre de 2026 hemos suprimido la solicitud en… pic.twitter.com/TJWuQxAkJV — Román Maniglia (@romanmanigliave) September 14, 2026



El Seniat espera que estas medidas «permitan acortar los tiempos de respuesta y optimizar el uso de recursos». Para ellos, empleará los propios sistemas del organismo para la «validación y verificación» de documentos y trámites.

La simplificación de los requisitos del Seniat se dio unos meses después de la aprobación de la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que busca simplificar los procesos en distintos entes públicos.