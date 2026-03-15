INTT realizará jornadas especiales de trámites de vehículares en nueve estados del país a partir de esta fecha

A partir de este lunes 16 de marzo el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) iniciará jornadas especiales de trámites vehiculares en nueve estados del país, y las mismas se extenderán hasta el viernes 20 de marzo.

Las entidades donde el organismo relaizara estas jornadas son: Anzoátegui, Amazonas, Bolívar, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Yaracuy.

Durante estos operativos los usuarios podrán realizar gestiones de documentación, revisión y asesoría legal. La institución estima que esto ayude a garantizar la regularización del parque automotor nacional.

ASÍ SERÁ EL CRONOGRAMA POR ESTADOS

En la jornada del 16 de marzo los servicios del INTT estarán disponibles en Bolívar, en la Comuna embalse de Macagua y el Hospital Uyapar de Ciudad Guayana, ciudad en la que también habrá operativos los días 17 y 18, en los Consejos Comunales Andrés Eloy y Parque Ferial.

El cronograma indica que el 17 de marzo la jornada se realizará en seis estados. En Amazonas será en la sede del sistema de atención a personas con discapacidad en Puerto Ayacucho, en Guárico el servicio estará disponible en la sede del Terminal de pasajeros “La Negra Josefa Centeno”, mientras que en Anzoátegui será en la estación de servicio PDV en Boca de Uchire y la cancha Padre Figueroa de Guanta.

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En esa misma fecha el operativo se llevará a cabo en la Alcaldía de Obispo Ramos de Lora en Mérida y las sedes municipales de Queniquea y San José de Bolívar en Táchira. En Lara los funcionarios del INTT estarán en Mercabar, sitio en el que laborarán también el miércoles 18.

Para la jornada del miércoles 18 de marzo, además de la entidad crepuscular, se prevé que el operativo se desarrolle en el Centro de Economía Comunal Alí Primera de Los Teques, en Miranda.

La jornada del 20 de marzo se realizará en Yaracuy, en los terminales de Independencia y Peña. Asimismo, también habrá operativo en Redvital Makro y la Alcaldía de José Antonio Páez.