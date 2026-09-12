INTT no prestará servicio a trámites digitales hasta el lunes 14 de septiembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció este viernes que la plataforma tecnológica del organismo pasará por mantenimiento y los trámites digitales estarán suspendidos hasta el próximo 14 de septiembre.

La institución, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, informó de la medida en sus redes sociales. Las labores de mantenimiento en su plataforma buscan «optimizar los proceso tecnológicos de su red y garantizar un servicio más eficiente», según el INTT.

Cabe destacar que se trata de un mantenimiento «programado» por las autoridades. Igualmente, la suspensión será, principalmente, durante el fin de semana, para evitar afectar estos procesos durante los días hábiles.

El mantenimiento comenzó a las 3 de la tarde de este viernes y se extenderá hasta las 7:30 de la mañana del lunes, 14 de septiembre. «Durante este periodo, los procesos de trámites vehiculares no se encontrarán activos», acotó.

EL LLAMADO DEL INTT

Los ciudadanos pueden hacer diversos trámites en la plataforma del INTT, incluyendo la renovación y registro de licencias de conducir. A esto se suman certificaciones de datos o registros, traspasos y transferencias de vehículos.

Ante este escenario, los ciudadanos tendrán que hacer los trámites luego del 14 de septiembre. «El INTT agradece la compresión de los usuarios, exhortándoles a tomar las previsiones necesarias mientras se restablece el servicio de manera regular», concluyó.

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La optimización de los procesos digitales del INTT se dio unos meses después de la aprobación de la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que busca simplificar los procesos en distintos entes públicos.