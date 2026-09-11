Funvisis reportó dos sismos la tarde este 11Sep

Dos sismos sacudieron el país en la tarde de este viernes, con epicentros en La Guaira y el estado Yaracuy, mientras permanece la conmoción por el devastador doble terremoto que afectó Venezuela el pasado 24 de junio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) publicó en sus redes sociales un breve informe sobre los sismos. Cabe destacar que ninguno superó los 4 grados y no hay reportes de daños.

El primero de los sismos ocurrió a las 5:18 de la tarde, con una intensidad de 3.7 grados en la escala de magnitud de momento (Mw). El epicentro se focalizó a 28 kilómetros de la localidad yaracuyana de Aroa, con una profundidad de 1,4 kilómetros.

#ÚLTIMAHORA | 5:18 pm – Sismo de magnitud 3.7 con profundidad de 1.4 km y epicentro a 28 km al noroeste de Aroa en el estado Yaracuy se registró la tarde de este viernes, reportó Funvisis pic.twitter.com/WSZQDCSe1E — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 11, 2026



Apenas dos minutos después, a las 5:20 de la tarde, se registró otro movimiento telúrico de 3.3 grados en La Guaira. Con un epicentro a 9 kilómetros al suroeste de Naiguatá, tuvo una profundidad de 6,4 kilómetros.

#ÚLTIMAHORA | 5:20 pm – Sismo de magnitud 3.3 con profundidad de 6.4 km y epicentro a 9 km al suroeste de Naiguatá en el estado La Guaira se registró la tarde de este viernes, así lo informó Funvisis pic.twitter.com/nHrVmE8xag — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 11, 2026

MÁS DE MIL RÉPLICAS

Los sismos ocurrieron dos meses y medio después de los terremotos que devastador varias entidades, especialmente La Guaira. Aunque los expertos consideran que lo peor ha pasado, todavía se esperan que haya más réplicas durante los próximos meses.

Funvisis ha registrado 1.979 sismos desde el doble terremoto. La alta concentración de sismos está en la región centro-norte del país, especialmente en Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira y Miranda, aunque se han dado también en el oriente del país.

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De acuerdo al último balance oficial, publicado a finales de agosto, al menos 6.500 personas murieron en los terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».