El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció este domingo que quedó suspendido el cierre parcial de la Autopista Regional del Centro (ARC) pautado para esta jornada, por lo que el tránsito por esa arteria fluirá de manera normal.

En un comunicado, el INTT informó que la decisión obedece a que se pospusieron los trabajos de adecuación que se realizarían a la altura de Turmero.

«El INTT informa que quedan pospuestos hasta nuevo aviso los trabajos de adecuación energética y tendido de postes en la Autopista Regional del Centro (ARC) y la avenida Intercomunal Santiago Mariño, a la altura de Turmero, estado Aragua», señaló el organismo.

«Queda suspendido el cierre parcial anunciado para este domingo 22 de noviembre, por lo que el tránsito vehicular fluirá con total normalidad», agregó.

En ese sentido, el instituto precisó que la reprogramación de estas labores se anunciará próximamente a través de sus cuentas oficiales.

Finalmente, el ente hizo un llamado a los conductores del país a manejar con precaución.

Cabe mencionar que unos días atrás, el INTT anunció que aplicaría restricciones parciales al tránsito en dos vías clave del estado Aragua, como lo son la Autopista Regional del Centro (ARC) y la avenida Intercomunal Santiago Mariño, justo a la altura de Turmero, debido a obras de adecuación eléctrica que durarían 90 días.

Para evitar largas colas en la zona, el organismo diseñó un esquema de circulación controlada. Los funcionarios iban a ejecutar cierres intermitentes que durarían hasta 30 minutos y luego abrirían el paso durante lapsos de 20 a 25 minutos para habilitar la circulación de grupos de vehículos.