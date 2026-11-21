La presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro este sábado 21 de noviembre con estudiantes universitarios en Caracas, con motivo de la conmemoración de su día, en el cual anunció el lanzamiento de la tarjeta «Aula Plus».

Rodríguez explicó que con este nuevo beneficio los jóvenes que cursen estudios superiores podrán obtener descuentos en comercios y supermercados.

Además, ratificó el anuncio de pedir el desbloqueo de todas las plataformas de inteligencia artificial en el país. “Para que tengan herramientas y puedan ser innovadores y creadores”, dijo.

“Ha logrado la profesora (Ana María SanJuán) con su equipo que ahora tengan su tarjeta Aula Plus. Pueden ir a los comercios y tener descuentos por su condición de estudiantes. Tienen acuerdo con ANSA para la red de supermercados y están sumándose. He puesto al ministro de Comercio Nacional a que sume la mayor cantidad de establecimientos en Venezuela para Aula Plus”, informó.

Igualmente, ofreció la recuperación de comedores universitarios, una base de becas y el reconocimiento a los 50 mejores estudiantes del país.

«VALE LA PENA CREER DE NUEVO»

Por otra parte, la mandataria encargada instó a los jóvenes a seguir creyendo en el país, con el argumento de que la nación está creciendo económicamente.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a aquellos jóvenes que se fueron o que piensan irse del país, a quienes le aseguró que Venezuela cree en ellos.

«Yo le digo a los jóvenes que se marcharon, dejaron amigos, dejaron familias, les digo: vale la pena creer de nuevo, porque si en algo creemos es en la juventud, si en algo tenemos fe es en la juventud venezolana», enfatizó.

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Subrayó que la recuperación del país debe traducirse en mejoras tangibles para la población joven y sus familias, al tiempo que destacó que el crecimiento económico se sustenta en hechos concretos como la firma de 81 acuerdos en hidrocarburos y 21 convenios en minería.

«El crecimiento económico deben sentirlo ustedes, los estudiantes universitarios, en su bolsillo, en la nevera, en lo concreto. Hoy Venezuela vive tiempos de esperanza, el sentimiento es de esperanza, pero es una esperanza concreta basada en los hechos reales; 81 acuerdos firmados en hidrocarburos, 21 acuerdos firmados en minería para el desarrollo nacional», apuntó.

Asimismo, Rodríguez recordó la reciente inauguración de la ExpoVenezuela Energética Capítulo Oriente. Allí se activó un registro especial de nuevo empleo destinado a incorporar al talento joven y profesional en los proyectos estratégicos de la industria.

«No somos vendedores de ilusiones, sabemos qué puertas hay que abrir para destrancar a Venezuela», afirmó.