Introducen recurso de nulidad contra Ley de Procesos Electorales para restablecer el voto de la diáspora venezolana

Eduardo Meier, abogado y profesor universitario, introdujo una acción popular de nulidad por inconstitucional, contra la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en procura de restablecer el derecho al voto universal e igualitario para los venezolanos que viven en el extranjero.

«Vengo a tratar de darle voz a la diáspora venezolana que, desde el año 2009, ha sido excluida. Esto cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 124 estableció condiciones que no son constitucionales», dijo el jurista haciendo mención directa a la carga de probar residencia permanente en otro país.

A juicio del profesor, se está restringiendo el derecho al sufragio entre cuatro y seis millones de venezolanos que se han visto obligados a salir del país por diversas razones, entre las cuales destacó la crisis nacional.

EL RECURSO

Meier explicó que el recurso interpuesto incluye elementos sustanciales para la reforma del mencionado instrumento legal, y no solo la nulidad del mismo. «Una de las cosas que estamos proponiendo es la necesidad de abrir una circunscripción electoral digital para la diáspora venezolana».

«Si estos métodos se usan para otorgar poderes a través del Sarén… ¿Por qué no podemos utilizarlo para votar? (…) La verdad es que ha habido mucho cálculo político-partidista para impedir que la diáspora vote», cuestionó el profesional del derecho.

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Desde las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el abogado lamentó que este tema no esté presente oficialmente en la mesa de negociación.

Asimismo, el portavoz dejó claro que este recurso no aspira que sea respondido por los actuales magistrados del TSJ. Instó a quienes aspiran a ser electos en el proceso de renovación que adelanta la Asamblea Nacional, a ponerse a la altura de este compromiso.