Intoxicación masiva dejó a 39 afectados en un liceo de Cojedes, es el tercer caso de la institución

Al menos 39 personas entre adolescentes y adultos resultaron intoxicadas este 20 de enero en un liceo ubicado en el estado Cojedes.

Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes informaron que los afectados presentaron síntomas de intoxicación en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique del municipio Anzoátegui.

Los reportes preliminares a los que tuvo acceso Unión Radio, informaron sobre una «posible intoxicación masiva» que afectó tanto a la población estudiantil como al personal docente y administrativo que labora en el centro educativo.

Los casos más delicados fueron trasladados al Hospital General Egor Nucete de San Carlos.

Cabe recordar que los casos de intoxicaciones masivas se han vuelto cada vez más comunes en dicha institución educativa. Los casos anteriores se registraron en marzo y septiembre de 2025.

De acuerdo con lo reportado por Venevisión, desde marzo hay dos adolescentes detenidos por esa intoxicación masiva inicial.

No obstante, hasta el momento los organismos de seguridad no han ofrecido detalles sobre qué pudo haber ocasionado el incidente. Las labores de investigación técnica y epidemiológica iniciaron para determinar las causas exactas.

Asimismo, anunciaron que mantiene un despliegue activo en la zona para garantizar el orden y la asistencia integral a las familias afectadas.