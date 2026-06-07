«Vaciar celdas no es cerrarlo»: Lo que dijo el Comité Presos Políticos sobre El Helicoide tras el traslado de detenidos

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este domingo que «vaciar celdas no es cerrar El Helicoide», al alertar sobre la ausencia de reportes oficiales sobre el destino y el estado de salud de las personas que las autoridades reubicaron en diferentes cárceles del país.

La organización defensora de derechos humanos fijó posición a través de un documento público en sus redes sociales. Allí respondió de manera directa a los señalamientos previos que realizó el diputado Jorge Arreaza sobre el polémico centro de detención caraqueño.

«Trasladar presos políticos sin información oficial no desmonta un centro de tortura ni una política feroz de represión. Menos aún si El Helicoide sigue vinculado a organismos policiales y de inteligencia. El escándalo no es denunciar El Helicoide. El escándalo es intentar normalizarlo», reza el comunicado.

La ONG afirmó que el Estado mantiene bajo secreto los nombres y los lugares de destino de los ciudadanos trasladados el pasado 3 de junio. Esta falta de datos públicos genera angustia y desespero entre los familiares de los privados de libertad, quienes desconocen el paradero exacto de sus allegados.

«EL HELICOIDE DEBE DEJAR DE SER CENTRO DE TORTURA»

Asimismo, la institución civil reiteró de forma contundente que El Helicoide «debe dejar de ser símbolo vivo de tortura y convertirse en memoria, verdad y justicia». Los activistas sostienen que la sociedad civil no logrará una convivencia democrática mientras persista una narrativa que normaliza la opresión.

«Seguiremos denunciando cada arbitrariedad y nombrando las cosas como son. La unidad y los acuerdos que necesita Venezuela deben servir para liberar a todos los presos políticos, desmontar los centros y prácticas de represión, garantizar justicia para las víctimas y recuperar el camino constitucional del respeto a la dignidad humana, la voluntad soberana y los derechos fundamentales», agregó el grupo.

Finalmente, el comité enfatizó que la ciudadanía no espera discursos de normalización por parte del poder político. El organismo exigió un Estado de derecho que asuma los crímenes que cometen sus funcionarios, investigue los abusos, castigue a los culpables y garantice que ninguna familia sufra más por la desaparición temporal de sus parientes.