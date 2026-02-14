Intenso temblor sorprendió a habitantes de Valencia este 14Feb

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este sábado 14 de febrero un intenso temblor de magnitud 3,4 que sorprendió a los habitantes de Valencia, en el estado Carabobo.

En una publicación en X (Twitter), el organismo dijo que el sismo ocurrió a una profundidad de 4,5 a la 1:24 pm. Además, sucedió a 14 kilómetros al noroeste de la capital carabobeña.

De igual manera, usuarios de Valencia afirmaron que detectaron el temblor de este sábado. «Trancazo. Se sintió fuerte y veloz», «Se sintió en Valencia, urbanización Los Mangos», «Tarapío, Naguanagua, Carabobo», reportaron los ciudadanos.

Por otro lado, otro internauta expresó que el temblor fue «más ruido que otra cosa». «Temblor tipo ráfaga y fuerte 1:24 pm en Valencia, Venezuela, de corta duración», agregó otra persona.

No hubo reportes sobre daños o lesionados a causa de este temblor en el estado Carabobo.

2026 INICIÓ CON UN TEMBLOR EN ZULIA

El presente año 2026 inició con un temblor, después de que se registrara uno en las primeras horas de la mañana del pasado jueves 1 de enero, en el estado Zulia, de acuerdo a un informe de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El sismo ocurrió a las 8:37 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,5 grados. Funvisis detalló que se dio a una profundidad de 35 kilómetros y a 23 kilómetros de la localidad Villa del Rosario, en Zulia.

De igual forma, el temblor se dio a 59 kilómetros de Machiques. El temblor ocurrió en las primeras horas de este 2026, de manera que buena parte de la ciudadanía estaba durmiendo o descansando en sus hogares en ese momento.

Del mismo modo, no hubo reportes de heridos o daños en infraestructuras por el sismo.