Denunciaron que joven recluso falleció en cárcel Lara por falta de atención médica

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el viernes el fallecimiento de Edicson Gabriel Gil Pimentel, un joven de 26 años recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix de Lara, cuyo deceso ocurrió el pasado 11 de febrero por una presunta falta de atención médica.

Según la ONG, la infección intestinal acabó con la vida de Gil Pimentel, pese a que esta es una afección con un cuadro tratable con atención a tiempo. En ese sentido, el OVP señaló en un comunicado que las condiciones precarias del recinto impidieron cualquier intervención médica oportuna.

EDICSON GIL ENGROSA LA LISTA

El joven Edicson Gil, oriundo de la región andina, engrosa así la lista de privados de libertad que sufren el deterioro de las cárceles en Venezuela, dijo el observatorio.

«Desde el OVP hemos documentado durante 26 años la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, incluyendo carencias graves en alimentación y atención sanitaria que ponen en riesgo sus vidas», agregó.

Esta muerte en la cárcel de Lara, añadió la organización, evidencia la «vulnerabilidad de los internos», quienes «carecen de revisiones médicas regulares y defensas jurídicas adecuadas». Igualmente, añadió que la crisis humanitaria, el hambre y la desnutrición, condenan a muerte a quienes están bajo custodia del Estado.

«La crisis humanitaria en el sistema penitenciario venezolano, marcada por el hambre, la desnutrición, la falta de agua potable y la ausencia de asistencia médica básica, condena a la muerte a quienes están bajo custodia del Estado», sentenció la entidad.

«En las cárceles venezolanas no existe un menú que cumpla con las ingestas calóricas mínimas, que la dieta se basa en harinas y granos sin proteínas, y que el suministro de agua potable es insuficiente», denunció el observatorio.

La combinación de negligencia sanitaria y deficiencias nutricionales, apuntó, crea un «ambiente propicio para brotes de enfermedades letales».

«La responsabilidad del Estado venezolano por la vida y salud de las personas bajo su custodia es clara», afirmó el organismo defensor de derechos humanos.